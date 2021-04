Sindaco cede la sua dose di vaccino e ora è ricoverato: “Rifarei tutto”

Pubblicità

Alfredo Cesarini è il sindaco di Santa Maria Nuova, piccolo comune di 4000 abitanti in provincia di Ancona. Quando, a inizio marzo, sono iniziate le vaccinazioni nella Casa di riposo comunale “Residenza protetta”, c’era una dose in più e gli ospiti hanno suggerito di usarla per vaccinare il sindaco. Cesarini, però, ha preferito cederla al funzionario comunale che si occupa della supervisione della casa di riposo. “Da un anno non riuscivamo a fare i controlli perché non riuscivamo ad accedere alla struttura. Allora ho detto al mio funzionario: ‘falla tu, così puoi controllare meglio'”, racconta Cesarini. Meno di un mese dopo quella scelta però il sindaco di Santa Maria Nuova ha contratto il Covid-19 e adesso si trova ricoverato presso l’ospedale Carlo Urbani di Jesi. “Rifarei la stessa scelta costi quello che costi. Da sindaco voglio dare l’esempio che le leggi vanno rispettate e io devo essere il primo a farlo”.

a cura di Francesco Giovannetti





