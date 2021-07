Smith e Carlos chiedono al Cio di non usare il pugno duro: “Non punite gli atleti che manifestano”

Il loro pugno al cielo ha fatto la storia. Ora chiedono che la storia cambi. Tommie Smith e John Carlos insieme a 150 tra atleti e attivisti scrivono una lettera al Cio chiedendo di “non punire gli atleti che protestano o manifestano il loro pensiero “. È il senso delle cinque pagine, arrivate dagli Stati Uniti e circolate in ambienti olimpici. I due ex velociti americani che sul podio, a Città del Messico ’68, alzarono il pugno al cielo sul podio e furono squalificati si uniscono all’appello di Gwen Berry, martellista statunitense che ha già annunciato una protesta antirazzista e per questo rischia una sanzione.

Sì alla fascia arcobaleno

E arriva anche il primo sì del Cio. La capitana della nazionale tedesca di hockey su prato potrà indossare la fascia arcobaleno.

“L’amore vince sempre” festeggia con un posto social. Come il capitano della nazionale di calcio a Euro 2020, Manuel Neuer, anche Nike Lorenz aveva espresso l’intenzione di vestire la fascia a colori, simbolo del movimento LGBT alle Olimpiadi, e una richiesta era stata avanzata tramite il comitato olimpico tedesco, che all’ok del Cio ha postato la foto della fascia arcobaleno che la 24enne porterà sui calzini, domenica all’esordio contro la Gran Bretagna.