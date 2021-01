SNAI – Coppa Italia: Inter-Milan da «1» Atalanta-Lazio, Gasperini a quota “vendetta”

Pubblicità

25 gennaio 2021

(Milano 25 gennaio 2021) – Il derby di Milano apre il programma dei quarti di finale. Favoriti i nerazzurri, che hanno vinto quattro delle ultime cinque stracittadine – Bergamaschi e biancocelesti si ritrovano in Coppa a due anni dalla finale di Roma: avanti la Dea, a 1,90 – Da «1» fisso Juventus e Napoli, contro Spal e Spezia.

Milano, 25 gennaio 2021 – Inter-Milan: il derby che sta infiammando il campionato si trasferisce domani in Coppa Italia, con le due squadre di fronte per il turno secco dei quarti di finale. Le recenti difficoltà del Milan, sconfitto in venti giorni sia dalla Juventus che dall’Atalanta, inducono gli analisti SNAI a disegnare un pronostico a tinte nerazzurre: il segno «1» è offerto a 2,05, il «2» rossonero viaggia a 3,35. La «X» al 90′, che porterebbe le squadre ai supplementari, è un’opzione da 3,65. Sensibile il gap anche nella giocata sul passaggio del turno, con l’Inter a 1,60 e il Milan a 3,35. Quanto ai precedenti, l’ultimo, giocato lo scorso ottobre in campionato, parla in favore di Pioli (2-1), ma fa seguito a una serie di quattro successi nerazzurri. In Coppa Italia, il derby più recente è datato 27 dicembre 2017. Anche allora si giocava per l’accesso in semifinale, vinse il Milan 1-0 ai tempi supplementari. Lukaku e Ibrahimovic i bomber più probabili: favorito di poco l’interista, il cui gol vale 2,25 (Ibra a 2,50).

A Bergamo aria di Over – Mercoledì, al Gewiss Stadium, tornano a incrociare il loro cammino in Coppa Italia Atalanta e Lazio, a meno di due anni dalla finale vinta dai biancocelesti nell’edizione 2018-19. Gasperini, che nell’occasione si infuriò per un mani di Bastos non rilevato in area laziale, gioca da favorito: il successo dell’Atalanta vale 1,90, il pareggio al 90′ è a 4,00, la vittoria della Lazio è a quota 3,65. Si tratta in ogni caso di un match che vede di fronte due squadre in grandi condizioni: i padroni di casa in questo 2021 hanno ottenuto 5 vittorie e 2 pareggi in 7 partite, Coppa Italia compresa. La Lazio ha giocato 6 volte, riportando 5 successi e un pareggio. Pirotecnici i precedenti: negli ultimi tre incontri (due vittorie atalantine e un pareggio) sono volate 16 reti. L’Over è quindi piuttosto basso, 1,50, così come il Goal, 1,47.

Spezia, un altro blitz a 8,75 – Sulla carta, prevedibile l’esito degli ultimi due quarti: mercoledì, un Juventus-Spal decisamente da «1», dato a 1,19. Il blitz degli emiliani, attualmente quarti in Serie B, vale 15 volte la posta. Molto difficile anche un pareggio al 90′, dato a 6,75. Giovedì tocca al Napoli, che riceve per la seconda volta in stagione lo Spezia, dopo il rovescio interno (1-2) dello scorso 6 gennaio. La squadra di Italiano, reduce in Coppa dal 2-4 inflitto nei supplementari alla Roma (poi tramutato in uno 0-3 a tavolino), merita considerazione, ma il pronostico non può che orientarsi sul Napoli, il cui successo è in quota a 1,30. Un’altra impresa dei liguri vale 8,75, la «X» si gioca a 5,50.

