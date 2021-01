Snaitech rinnova la Certificazione G4 per l’impegno nel gioco responsabile

Pubblicità

25 gennaio 2021

(Milano, 25 gennaio 2021) – L’importante riconoscimento internazionale è stato ottenuto per il settimo anno consecutivo, a seguito di un’attenta valutazione sulle policy del Gruppo.

Milano 25 gennaio 2021 – L’impegno di Snaitech nel contrasto al gioco problematico ottiene per il settimo anno consecutivo un riconoscimento importante: la Certificazione internazionale G4 sul Gioco Online, frutto della partecipazione al programma della Global Gambling Guidance Group, l’organizzazione che valuta, con regole e protocolli all’avanguardia, l’applicazione di strumenti legati al gioco responsabile.

Il rinnovo della certificazione, nel rispetto del programma, è avvenuto a seguito di un audit effettuato dal G4, teso a verificare le policy adottate dall’azienda e l’efficacia degli strumenti messi a disposizione degli utenti. Valutate dall’organizzazione anche le strategie atte a prevenire il gioco minorile, nonché le informazioni e il supporto forniti ai giocatori per un comportamento e un approccio responsabili.

L’amministratore delegato Fabio Schiavolin, ha commentato: “Siamo orgogliosi di confermare anche quest’anno la piena certificazione del nostro Gruppo. Testimonianza che l’Azienda è sempre attenta a sviluppare misure e strumenti per la tutela del giocatore. Siamo sempre più consapevoli delle implicazioni di responsabilità sociale su cui abbiamo lavorato molto nel corso degli ultimi anni con nuove iniziative a progetti dedicati, tra cui la Snaitech Sustainability Week. Continueremo su questa strada per accrescere e consolidare il nostro impegno verso il gioco responsabile”.

L’audit è stato superato con pieno successo da Snaitech, che ha confermato un forte impegno in diversi progetti, alcuni dei quali avviati, altri in via di sviluppo, con l’obiettivo principale di accrescere la cultura aziendale e la consapevolezza sui temi e sulle dinamiche del gioco problematico.

