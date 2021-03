Sognava l’America, bambina messicana di 9 anni annega nel Rio Grande

Pubblicità

STAVA attraversando il Rio Grande dal Messico con altri migranti. Aveva solo nove anni e, con la madre e il fratello più piccolo, era sulla via della speranza per conquistare il sogno americano. Ma non ce l’ha fatta: il pericoloso Rio Grande si è rivelato fatale per la bimba, la prima minorenne a morire nel tentativo di attraversare il confine fra Stati Uniti e Messico da quando è iniziata la nuova ondata di migranti.

Confine Usa-Messico, prime foto di un centro migranti dell'era Biden 23 Marzo 2021

A nulla sono valsi i soccorsi delle autorità per la piccola, dichiarata morta in ospedale dopo essere stata rinvenuta priva di conoscenza su un’isola del fiume che separa gli Stati Uniti dal Messico. Il personale medico è invece riuscito a salvare la mamma, di nazionalità guatemalteca, e il fratellino di tre anni, di nazionalità messicana come la sorella: sono stati rianimati direttamente sull’isola nel Rio Grande e poi trasportati in ospedale per i successivi controlli. Le cause della morte della piccola non sono state rese note dal Border Patrol, ma le autorità ritengono che l’ipotesi più probabile sia quella di annegamento, come già accaduto nel corso degli anni sulla stessa rotta.

Usa, Biden affida a Kamala Harris la gestione dell'emergenza migranti al confine 25 Marzo 2021

La disperazione spinge infatti i migranti a intraprendere anche le strade più impervie, dal Rio Grande all’oceano, dove un uomo cubano è morto nei giorni scorsi mentre cercava di arrivare negli Stati Uniti nuotando fra Tijuana, in Messico, e San Diego.

Per l’America di Joe Biden la morte della bimba è una nuova tragedia che conferma l’emergenza sempre più grave al confine meridionale, dove migliaia di migranti arrivano ormai quotidianamente. Si tratta soprattutto di bambini non accompagnati che, in base alle legge vigente, non possono essere rimpatriati. Al momento sono 18.000 quelli sotto la custodia delle autorità americane, ospitati in centri di emergenza, incluse basi militari. E gli arrivi continueranno nei prossimi mesi: in aprile sono attesi fra i 18.600 e i 22.000 bimbi, in maggio fra i 21.800 e i 25.000.

Usa-Messico, la foto del cubano annegato che mostra il dramma dei migranti di Daniele Mastrogiacomo 26 Marzo 2021

Un balzo che rischia di mettere sotto ulteriore pressione un sistema di ospitalità già al collasso e che rappresenta una sfida di non facile soluzione per Kamala Harris. La vicepresidente è stata investita da Biden della responsabilità della gestione dell’emergenza migranti, cavalcata dai repubblicani e dall’ex presidente Donald Trump per attaccare i liberal colpevoli, a loro avviso, di portare avanti una politica dei ‘confini aperti’. Per Harris quindi un terreno molto scivoloso su cui muoversi e che potrebbe pesare sulle sue aspirazioni alla Casa Bianca. Per l’ex presidente, atteso nei prossimi giorni al confine, invece un’occasione per tornare alla ribalta con il cavallo di battaglia che gli ha regalato la vittoria alle elezioni del 2016: il muro con il Messico.





