Sogni, odio e bellezza: il calcio di Pardo

Il calcio si ama, si gioca, si odia. Il calcio è un istante di gloria e dopo è già storia. Poi restano le domande. Perché un club ha vinto più di altri, per esempio, o perché una nazionale fortissima ha perso un Mondiale. A questi e altri interrogativi sul pallone, in grado di appassionare e tormentare per anni, Pierluigi Pardo proverà a rispondere su Repubblica Tv con otto racconti di squadre leggendarie e campioni enigmatici, tutti disponibili gratis e on demand sul sito di Repubblica.

“È il calcio, bellezza”, le squadre e i campioni raccontati da Pierluigi Pardo

Il nuovo format, prodotto da Gedi Visual e chiamato “È il calcio, bellezza”, debutta con una puntata su Maradona e gli azzurri di Italia ‘90. Perché la squadra di Azeglio Vicini, una delle nazionali più amate e ricche di talento è stata eliminata dall’Argentina di Diego? Quanto ha influito il clima che si respirava al San Paolo, teatro della semifinale, il 3 luglio del 1990? Davvero i napoletani tifavano per Maradona? Pardo potrà contare sui ricordi di chi l’ha vissuta: Ciro Ferrara svelerà ciò che ha detto al Pibe de oro dopo i rigori, Aldo Serena tornerà al suo errore dal dischetto, lo scrittore Maurizio De Giovanni racconterà le emozioni provate quel giorno allo stadio.

“È il calcio, bellezza” si tingerà ancora di azzurro nelle puntate dedicate ai Mondiali del 1982 e del 2006. In uno studio caratterizzato da maglie storiche, tra cui l’originale di Tardelli dell’82 – “quella dell’urlo” per intenderci – Pardo affronterà l’ossessione Champions della Juventus e proporrà con Stefano Boeri parallelismi tra il Milan di Sacchi e l’ architettura Rem Koolhaas. Il cantautore Tommaso Paradiso ci parlerà del binomio calcio inglese e sound delle band britanniche. Infine Valentina Desalvo, di Repubblica , e Gregorio Botta, artista e saggista, metteranno a confronto il genio sregolato di calciatori e pittori: Eric Cantona e Salvador Dalí, Paul Gascoigne e Jackson Pollock.