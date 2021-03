Soldi e politica, è sempre Berlusconi il Paperone fra i leader dei partiti

Pubblicità

Silvio Berlusconi e i soldi sono un’accoppiata imbattibile. Dunque andare a sbirciare nella dichiarazione dei redditi del Cavaliere è occasione ghiotta per capire quanto è ricco, cosa possiede, dove possiede. E la cifra è sicuramente imponente. Nel 2019, dichiarazione del 2020, Berlusconi, fa sapere al fisco di avere un reddito imponibile di 47.494.367 euro. Un po’ in calo rispetto al 2018, quando rivelava 48.025.061 euro. Ancora meno rispetto al 2017 quando sfondava il tetto dei 50 milioni. Sicuramente però resta sempre e comunque il politico più ricco d’Italia, il Paperone del Palazzo.

Naturalmente Berlusconi non ha molto interesse a fare conoscere i fatti suoi, ma da quando è tornato a pieno titolo ai vertici di Forza Italia ogni anno deve presentare una dichiarazione ad hoc, prevista da una legge, che riguarda i dirigenti dei partiti e i tesorieri. E allora viva la trasparenza on line sui siti di Camera e Senato. Ma la crisi morde per tutti, anche per il Cavaliere. E quindi all’inizio del 2021 appone la sua firma sotto un modulo che dice che “rispetto all’ultima dichiarazione non è intervenuta nessuna variazione”.

Tra ville e appartamenti

Dunque ci aggiriamo curiosi, ma intorno a cose note. Burocraticamente vuol dire che Berlusconi possiede tre ‘fabbricati’ a Milano. Ogni casa una storia, una narrazione, una love story. La casa di Via Roveredo sede degli incontri politici con gli amici leghisti. Villa Maria, a Rogoredo di Casatenovo, dove ha vissuto con la ex fidanzata Francesca Pascale. Poi Villa Campari, sul Lago Maggiore, a Lesa, provincia di Novara. Altre due ville: una ad Antigua e una Lampedusa. Quest’ultima comprata nel 2011 per motivi politici nel 2011 nell’isola simbolo dell’immigrazione, restaurata e visitata in pompa magna nel 2019. Fa la sua apparizione la villa sull’Appia che era stata “concessa” a Zeffirelli e ora diventata la nuova residenza romana del Cavaliere.

Berlusconi dà l’addio a Palazzo Grazioli per la villa di Zeffirelli sull’Appia di CARMELO LOPAPA 29 Giugno 2020

Nulla si dice invece della villa di Arcore, delle residenza in Sardegna, della magione di Macherio che si è ripreso dopo la conclusione del complicato divorzio con Veronica Lario. E niente si sa del loro primo nido d’amore in via Paleocapa. Quasi certo che queste case, se ancora in possesso, siano ben custodite nei libri contabili delle decine di società del Cavaliere. Perchè buona parte del reddito di Berlusconi arriva infatti dal controllo e delle partecipazioni delle società della galassia Fininvest.

Il portafoglio azionario del Cavaliere

E qui ritornano in scena società di cui le cronache si sono occupate ai tempi ruggenti del Cavaliere potente in sella. Possiede 5.174.000 azioni della ‘Dolcedrago spa’; 2.444.144 azioni della ‘Holding italiana 1 spa’; 2.199.600 della ‘Holding italiana 2 spa’. Nel portafoglio del Cav risultano poi 1.193.400 ‘quote’ della ‘Holding italiana 3 spa’; 1.095.140 azioni della ‘Holding italiana 8 spa’, 200 azioni della Banca popolare sviluppo di Napoli e 896mila titoli della Banca popolare di Sondrio. Rieccole le holding numerate che tanti sospetti hanno suscitato nell’opinione pubblica antiberlusconiana, facendo aleggiare ombre sui capitali iniziali del Berlusconi imprenditore e sui possibili soci occulti.

Le barche

Infine ci sono le grandi barche, altro tassello del grande sogno italiano di Berlusconi. Tre imbarcazione extra lusso: la ‘San Maurizio’ (comprata nel 1977), il ‘Magnum 70’ (del ’90) e la barca a vela ‘Principessa vai via’ (del 1965). Quest’ultima per un po’ sembra sia passata di mano e finita al grande amico, patron di Mediolanum, Ennio Doris. Ma adesso pare sia tornata tra le proprietà del Cavaliere.

Gli altri leader

La ricchezza di Berlusconi è enorme, ma spicca ancora di più per via dell’elenco in cui è inserito il Cavaliere. Perché sta insieme ai tesorieri dei partiti o a legali rappresentanti. Fra i nomi più conosciuti ci sono Benedetto Della Vedova di + Europa e Giulio Maria Tersi di Sant’Agata ex ministro degli Esteri per Fratelli d’Italia. Gli altri leader stanno in Parlamento, e dunque le loro dichiarazioni si trovano nella lista ad hoc, o sono al governo. E qui si trova anche il fresco ex Giuseppe Conte che nella sue ultima dichiarazioni dei redditi passa da un imponibile di oltre un milione nel 2018 a poco più di 300 mila, passando da un riservato studio legale alle telecamere di Palazzo Chigi.





