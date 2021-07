Sollevamento pesi, è ancora Italia: argento per Giorgia Bordignon

Pubblicità

TOKYO – Ancora una giornata storica per il sollevamento pesi italiano a Tokyo. Dopo il bronzo di Mirko Zanni, arriva l’argento di Giorgia Bordignon, seconda nella categoria 64 kg donne. L’azzurra ha sollevato 232 chili. Oro alla canadese Maude Charron con 236 kg, bronzo a Wen-Hue Chen di Taipei con 230.

Giorgia Bordignon ha 34 anni, tesserata per le Fiamme Azzurre, è nata a Gallarate ma vive e si allena in Puglia. Arrivava alla prova olimpica come outsider, forte però dell’esperienza olimpica di 5 anni fa a Rio, dove aveva conquistato un ottimo sesto posto. La medaglia d’argento olimpica è chiaramente il fiore all’occhiello di una carriera comunque di ottimo livello, che aveva avuto prima d’ora l’apice con l’oro agli Europei del 2018 a Bucarest. Proprio la sua posizione del ranking ne aveva determinato la qualificazione a Tokyo nello scorso mese di giugno, E per l’Italia è ancora festa: dopo l’oro di Oberburger a Los Angeles nel 1984 e un lungo digiuno, arrivano due podi.





