Sondaggi, Conte fa volare i 5S ma frena il Pd: e i giallorossi non sfondano

Per ora può consolarsi con i sondaggi: non è cosa da poco, per uno che nel giro di un mese è passato dalla condizione di premier con un tasso di fiducia record del 65 per cento a “semplice” professore universitario costretto a raccontare la sua esperienza in una lectio magistralis. Ora analisti e studiosi dei flussi concordano sul fatto che Giuseppe Conte, restando in politica, può dare una spinta assolutamente vitale a M5S, facendogli recuperare buona parte del consenso perduto in questi anni e portandolo a tallonare la Lega. Ma sono dati che fanno discutere, nei giorni in cui i partiti “annegati” nella maggioranza monstre che sostiene Draghi stanno cercando di ridefinirsi una fisionomia. Gli stessi sondaggisti, infatti, concordano sul fatto che la maggior parte dei consensi, l’avvocato, li strapperebbe all’alleato dem e che in ogni caso la sua presenza, pur facendo leggermente lievitare le percentuali complessive della coalizione giallorossa, non le permetterebbe di superare il centrodestra.

Sondaggi, Swg: M5S guidato da Giuseppe Conte raggiungerebbe il 22% 01 Marzo 2021

L’effetto Conte è controverso. Unica certezza: Grillo ha fatto bene a incoronare l’ex premier leader in pectore del movimento. Per Swg, che ha lavorato per La7, questa scelta vale addirittura un balzo di 6,2 punti, collocando il Movimento al 22 per cento, solo tre decimali dietro la Lega. Analoga crescita è stimata dall’istituto Demopolis di Pietro Vento, per il quale i 5S avrebbero un incremento di 5-6 punti raggiungendo il 20 per cento. Emg Acqua di Fabrizio Masia porta M5S al 21, circa due punti sotto la Lega. Euromedia Research di Alessandra Ghisleri non ha un dato recente ma l’ultima rilevazione, del 10 febbraio, collocava già i grillini “contizzati” al 20. Insomma, stando a questi numeri, l’avvocato sarebbe davvero il toccasana per M5S.

Camera, ecco ‘L’Alternativa c’è’ dei dissidenti 5S. “Siamo la vera opposizione a Draghi”. Di Battista: “Tornare per Conte? No grazie”. Nuove espulsioni alla Camera di Valeria Forgnone 02 Marzo 2021

Ma sono comunque numeri da registrare con prudenza, come fa notare uno studioso quale Ilvo Diamanti: “Questi risultati non sorprendono – dice – se teniamo conto dell’elevato indice di fiducia che l’ex premier poteva vantare quando è stato sostituito: il 65 per cento. Attenzione, però, perché i precedenti esempi di partiti del presidente – in questo si tramuterebbe il Movimento 5 Stelle – dicono che il consenso attribuito ai leader nei sondaggi non sempre si trasforma in risultato elettorale. Un caso su tutti, quello di Monti nel 2013”. Previsioni di lungo termine sono comunque difficili, osserva Diamanti: “I partiti personali, nei quali è predominante la figura di chi li guida, hanno vissuto quasi sempre brevi stagioni. E oggi siamo in presenza di una politica liquida, di una società senza riferimenti, per cui la situazione è sempre molto fluida: basti pensare che i 5S in tre anni hanno dimezzato i loro voti, mentre la Lega è salita dal 18 al 34 per poi ridiscendere di oltre dieci punti”.

Le rilevazioni di queste ore, in ogni caso, delineano un altro elemento chiaro: alla crescita dei 5S, con la discesa in campo di Conte, corrisponderebbe un calo del Pd. Marcato secondo Swg: un meno 4,3 per cento che porterebbe i dem al 14,2 per cento dei consensi, sotto Fratelli d’Italia. Anche secondo Emg Acqua il partito di Zingaretti avrebbe una netta flessione (fino al 14,5 per cento circa) mentre per Demopolis il Pd pagherebbe dazio in modo meno evidente, con un paio di punti percentuali.

“Io credo che Conte – dice Ghisleri – possa sfruttare una finestra di popolarità molto elevata che ovviamente non sarà infinita. Bisognerà vedere, perché si consolidi il dato del movimento, quanto l’ex premier sarà capace di lavorare da capo di partito, andando sul territorio e ricostruendo la scala gerarchica. E’ indubbio che gran parte del consenso, se l’operazione riuscirà, verrà dalle stesse forze di centrosinistra. Malgrado il tentativo di ridefinirsi moderato e liberale, non credo che i 5S abbiano grande attrattiva sull’elettorato di centro, forse qualcosa solo dentro Forza Italia”. Tesi confermata da Pietro Vento, direttore di Demopolis: “Da dove proverrebbe, in termini di consenso, il valore aggiunto di Conte al M5S? Quasi 2 punti percentuali verrebbero da elettori del Pd, un altro punto dall’area di centrosinistra. La parte più consistente, circa 3 punti percentuali, proverrebbe dal recupero di una parte significativa degli attuali astensionisti e di un segmento di ex elettori del Movimento confluiti poi nel non voto”.

Ciò significa, come conferma Masia, che “l’arrivo di Conte, se premia i 5 Stelle e penalizza il Pd, consente al momento un avanzamento solo limitato dell’alleanza giallorossa. Che resterebbe indietro, come consenso totale, rispetto al centrodestra”. Tutto questo, ovviamente, comporta ampie riflessioni al Nazareno, dove peraltro l’idea di un Conte “federatore” del centrosinistra non entusiasma la maggioranza di dirigenti e iscritti. Ma guai a sfuggire all’autocritica: “Il problema del Pd – ragiona Diamanti – non è Conte. Bisognerebbe che quel partito superasse i limiti d’identità e di offerta politica”





