Sondaggi, Fratelli d’Italia cresce ancora: ora è a meno di due punti dalla Lega. Meloni: “Orgogliosa del nostro lavoro”

Fratelli d’Italia continua a cresce: ora sfonda quota 20 per cento, allunga sul Pd, in flessione, e si avvicina alla Lega che rimane il primo partito. Cresce anche Sinistra Italiana che tocca il 3 per cento. Questo il risultato del sondaggio Swg per La 7 del 31 maggio 2021.

Crescono quindi FdI e Si, le uniche due forze politiche di opposizione al governo Draghi. Il partito di Giorgia Meloni arriva per la prima volta al 20 per cento, a meno di due punti dalla Lega che sta al 21,7 e riguadagna lo 0,4. Un punto netto divide poi Fratelli d’Italia e Pd, ora al 19 per cento. Segue il M5S (15,8 per cento) e Forza Italia (6,3 per cento): entrambi hanno perso oltre lo 0,5 per cento. Così, la coalizione del centrodestra, Lega, FdI e FI, sono complessivamente il 48 per cento. Guadagna lo 0,3 per cento Azione di Carlo Calenda (al 3,6) e Sinistra italiana (3 per cento).

Soddisfatta dei dati Giorgia Meloni: i sondaggi, dice, “bisogna guardarli sempre per quello che sono e i veri risultati di un partito li decidono gli italiani alle urne. Ma non posso nascondervi che sono orgogliosa della comunità di Fratelli d’Italia e del lavoro che svolge ogni giorno – scrive su Twitter la presidente di Fratelli d’Italia – Avanti con le nostre idee, senza paura”.

Sondaggi, Giorgia Meloni sorpassa il Pd: ora FdI è il secondo partito 28 Maggio 2021

Secondo la Supermedia settimanale di Agi/Youtrend del 28 maggio, FdI aveva già superato il Pd diventando il secondo partito: aveva guadagnato infatti mezzo punto portandosi così al 19 per cento (contro il 18,7% dei dem), a 2 punti e mezzo dalla Lega. Ora la distanza si è ridotta ancora.