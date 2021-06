Sondaggi, Fratelli d’Italia quasi a un punto dalla Lega. Pd stabile, grillini in calo

Pubblicità

Fratelli d’Italia procede nella sua ascesa nei sondaggi sulle intenzioni di voto alle politiche e tallona da molto vicino la Lega: il distacco frai due partiti è sceso solo all’1.4 per cento. Stabile invece il Pd che nei giorni scorsi era stato dato in testa in un altro sondaggio. I dati ricavati dalla supermedia YouTrend per Agi dicono, infatti che il partito di Salvini scende ancora: dal 21,5 per cento al 21 per cento, mentre quello della Meloni cresce dello 0,2 per cento e raggiunge quota 19,6 per cento. Al terzo posto, fermo a 18,8 per cento si colloca il Partito Democratico. Dietro troviamo il Movimento 5 Stelle che arretra dello 0,3 per cento si ferma al 16,1 per cento. Forza Italia ha un piccolo incremento dello 0,1 per cento e raggiunge quota 7,4 per cento. Tutti gli altri partiti restano sotto il 4 per cento.

In questo gruppo crescono Azione di Carlo Calenda (3,1 per cento e più 0,2 per cento) e Italia Viva di Matteo Renzi (2,6 per cento e più 0,3 per cento). In calo Sinistra italiana che passa da, dal 2,2 per cento all’1,9 per cento (-0,3 per cento) e +Europa che scende dall’1,6 all’1,5 per cento ( meno 0,1 per cento). Stabili i Verdi all’1,8 per cento. Cresce dell’0,1 per cento Articolo1 Mdp che sale all’1,8 per cento.

I partiti che compongono la maggioranza Draghi totalizzerebbero oggi il 73,5 per cento dei consensi, contro il 78,6 per cento di 4 mesi fa. La componente più rilevante della maggioranza continuerebbe a essere, dal punto di vista dei sondaggi, l’asse giallorosso (36,7 per cento), mentre il centrodestra governativo si fermerebbe al 29,6 per cento e il polo centrista-liberale Azione/IV/+Europa sarebbe al 7,1 per cento.









