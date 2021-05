Sondaggi, Fratelli d’Italia supera il Partito democratico e si avvicina alla Lega

ROMA – Fratelli d’Italia supera il Partito democratico nelle intenzioni di voto per le elezioni politiche e tallona la Lega. Le percentuali, elaborate da un sondaggio Swg per il Tg La7, dicono che il partito di Matteo Salvini rimane al primo posto con il 21 per cento, in flessione dello 0,3 per cento. Ma subito dopo si colloca il partito di Giorgia Meloni che guadagna lo 0,4 per cento e si attesta al 19,5 per cento, superando il Pd. Il Pd di Enrico Letta, infatti scende dal 19,5 per cento al 19,2 perdendo lo 0.3 per cento.

Perde terreno, lo 0,2 per cento, anche il Movimento 5 Stelle, ora al 16,8 per cento. Forza Italia cresce dello 0,3 per cento e approda al 7%, mentre Azione dI Carlo Calenda cede lo 0,2 per cento e ora vale il 3,5 per cento. Sinistra Italiana è al 2,9 per cento. Al 2 per cento i Verdi, all’1,9 per cento, +Europa, mentre Italia Viva di Matteo Renzi sprofonda all’1,8 per cento.