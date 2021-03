Sondaggi, Pd crolla dopo l’addio di Zingaretti. M5S con Conte leader torna secondo. Nel weekend l’assemblea dem

Pubblicità

Due i fatti scatenanti che hanno provocato la crescita del M5S e il crollo del Pd: l’ufficialità della leadership di Giuseppe Conte nel Movimento e l’annuncio delle dimissioni di Nicola Zingaretti come segretario dem. Dal sondaggo settimanale dell’istituto Swg per il TgLa7, lo scenario politico è cambiato: in una settimana i grillini sono tornati al secondo posto (al primo c’è sempre la Lega) superando anche Fratelli d’Italia. Mentre il Partito democratico è sceso di quasi due punti (-1,9), posizionandosi sotto il partito di Giorgia Meloni.

Zingaretti insiste: "Le dimissioni restano. Ma non scompaio"

Lega al primo posto, M5S al secondo. Crollo del Pd

Per la Lega non è cambiato molto, rimasta poco sopra al 23 per cento. La sorpresa arriva dal M5S che con un balzo di circa un punto e mezzo (+1,4) torna sopra al 17 per cento assestandosi al secondo posto e sorpassando Fratelli d’Italia (16,8, -0,2 nell’ultima settimana). Il Movimento, di consuegnza, ruba i punti al Partito democratico che si ferma al 16,6, perdendo circa 2 punti (-1,9) nella settimana delle dimissioni di Zingaretti da segretario del partito.

I partiti più piccoli

Dopo Lega, M5S, Fdi e Pd, seguono i più piccoli. Stabile Forza Italia al 7 e resta vicina al 4 per cento Azione di Carlo Calenda. Sale invece Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 3 per cento (+0,3;), segue Articolo 1 di Pierluigi Bersani e Roberto Speranza intorno al 2 per cento, che guadagna uno 0,2. Continua a perde punti e quindi consenso Italia Viva di Matteo Renzi che scende al 2,5, mentre migliorano +Europa (2,3, +0,3) e Verdi (2,1, +0,2).

Nel weekend assemblea Pd

Nicola Zingaretti lo ha ribadito chiaramente: non tornerà indietro. La decisione di dimettersi da segretario del Pd orami è presa. E, quindi al Nazareno, si cerca una soluzione per uscire dalla confusione provocata dalle sue dimissioni. Ancora molto incerto quello che accadrà all’assemblea nazionale di sabato e domenica prossima. Di certo, c’è lo Statuto. Che, in caso di dimissioni, prevede che l’assemblea può eleggere un nuovo segretario oppure sciogliersi. Il successore dovrà essere votato dai due terzi dei componenti. Elemento fondamentale è il fatto che lo Statuto non prevede che l’assemblea dem rigetti le dimissioni del segretario dimissionario. L’assemblea infatti può votare un nuovo segretario o eleggere un reggente fino al congresso anticipato.

Zingaretti in tv da Barbara D'Urso: "Populismo si combatte senza puzza sotto al naso. Mie dimissioni irrevocabili"

Pinotti, Finocchiaro e Guerini: ipotesi segretario reggente

Fra i nomi che circolano, i più quotati sono quelli di Roberta Pinotti e Anna Finocchiaro – anche in risposta alle polemiche sulla rappresentanza di genere – e di Piero Fassino. Ma c’è anche quello del vicesegretario Andrea Orlando. E in giornata è circolato quello dell’ex ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. E, ovviamente, quando si parla di Pd, di conseguenza spunta sempre fuori l’ipotesi Walter Veltroni.

E ora il Pd si ritrova con tre donne alla guida. Ma nessuno se ne accorge

Sfuma ipotesi Letta

Quindi: da Roberta Pinotti ad Anna Finocchiaro nel caso che la scelta ricada su una donna a Piero Fassino fino ad Enrico Letta. Che però ieri, di fronte alla indiscrezioni e alle forti pressioni che lo indicavano come eventuale nuovo segretario dem, ha stoppato la questione via social. “Con sorpresa ho letto il mio nome sui giornali come possibile nuovo segretario del Pd. Quel che penso è che l’Assemblea tutta debba chiedere a Nicola Zingaretti, al quale va la mia stima e amicizia, di riprendere la leadership. Peraltro io faccio un’altra vita e un altro mestiere”, scrive l’ex presidente del Consiglio e oggi direttore della Scuola di affari internazionali dell’Istituto di studi politici di Parigi.





