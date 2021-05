Sondaggi, scende la Lega e FdI tallona il Pd. Tra i leader, Conte a un passo da Draghi e Meloni batte Salvini

Pubblicità

La Lega continua a scendere, Fratelli d’Italia ne approfitta e insidia a meno di un punto la seconda posizione del Pd. Ecco i numeri, dai risultati della supermedia settimanale Agi/YouTrend: il partito di Matteo Salvini è ora sotto il 22 per cento, quello di Giorgia Meloni sale al 18,5 per cento mentre i dem di Enrico Letta si mantengono sopra il 19%. Il M5S è invece in leggera ripresa (al 16,9%), mentre il suo capo in pectore, Giuseppe Conte, sarebbe a un passo dall’attuale premier Mario Draghi, questo invece secondo il sondaggio sulla fiducia nei leader politici dell’Istituto Piepoli (realizzato il 10 maggio, 500 casi e metodologia Cati-Cawi) e pubblicato da Affaritaliani.it. Non solo. È sfida aperta tra Meloni al 28% che adesso batte di un punto Salvini al 27%.

Cala la Lega, FdI tallona il Pd

La Lega ancora in discesa, avrebbe infatti il 21,8 per cento dei consensi, risultando in calo di mezzo punto rispetto a due settimane fa. Al secondo posto c’è sempre il Partito democratico al 19,4% (in crescita di 6 decimali) ma minacciato dalla corsa di Fratelli d’Italia, che continua a salire con una nuova percentuale: 18,5% (+0,5 punti su base bisettimanale). Questo, appunto, secondo, i principali risultati della supermedia settimanale Agi/YouTrend. i Leggera ripresa di M5S al 16,9% (+0,2)Tra le liste minori scende ancora Italia Viva, che subisce l’aggancio di Sinistra Italiana. Tra le componenti di maggioranza, è il “centrodestra di governo” a soffrire maggiormente, mentre quella giallo-rossa sembra complessivamente rafforzarsi. Rispetto alle politiche del 2018, il centrodestra tutto e’ in calo (-0,4%) ma saldamento ancorato al 48,3% con il centrosinistra in aumento al 26,1%.

Leader, Conte a un passo da Draghi e Meloni batte Salvini

Di un solo punto, il presidente del Consiglio Mario Draghi batte il suo predecessore Giuseppe Conte. È il dato principale del sondaggio sulla fiducia nei leader politici dell’Istituto Piepoli (realizzato il 10 maggio, 500 casi e metodologia Cati-Cawi) e pubblicato da Affaritaliani.it. Rispetto ai dati del 3 maggio, il capo dello Stato Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62%, in seconda posizione c’è sempre il premier Draghi in rialzo al 59%, ma il nuovo capo del Movimento 5 Stelle Conte risulta vicinissimo al 58% (stabile). In quarta posizione, il ministro della Salute Roberto Speranza al 45% (in salita).

In leggero rialzo anche Enrico Letta, segretario del Partito democratico, ora al 34% in termini di fiducia. Lo segue il commissario europeo Paolo Gentiloni (33%, stabile). Entrambi al 31% e stabili i presidenti delle due Camere, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Subito dopo, c’è Nicola Zingaretti, governatore del Lazio ed ex segretario dem.

Testa a testa tra Giorgia Meloni al 28% che batte di un punto Matteo Salvini al 27%. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in leggero rialzo al 25%, Silvio Berlusconi stabile al 18%. In ultima posizione Beppe Grillo e Matteo Renzi, entrambi stabili al 10%.





