Sondaggi, Supermedia Youtrend: ancora testa a testa tra Lega e FdI, ora appaiati al 20%. Pd terzo a meno di un punto

Il testa a testa tra Lega e Fratelli d’Italia non si ferma. Dopo il sorpasso della scorsa settimana del partito di Giorgia Meloni su quello di Matteo Salvini, sia pure per un soffio (lo 0,1%), con FdI al 20,4 (+0,6) al primo posto tra le liste e e la Lega 20,3 perdendo così il primato dopo tre anni, ora i due partiti del centrodestra si contendono di nuovo il primo posto, appaiati entrambi al 20 per cento. Li insegue il Pd, al terzo a meno di un punto di distanza dai primi due partiti (19,1%). Mentre il M5S recupera +1,1%, ora al 16,1%. La maggioranza Draghi cresce, al 73,3 (+0,5).

Supermedia dei sondaggi politici: il voto alle liste

Lega, FdI e Pd, queste tre forze politiche perderebbero ciascuna qualche decimale rispetto a due settimane fa, mentre tornerebbero a salire i pentastellati (16,1%) per effetto della ricomposizione Conte-Grillo e dell’intesa sul nuovo statuto.

I partiti che sostengono il governo Draghi, pertanto, al 29 luglio totalizzerebbero il 73,3% dei consensi: una percentuale molto ampia, sebbene inferiore di oltre 5 punti rispetto alla nascita del governo. All’interno della maggioranza, la componente più rilevante continuerebbe a essere quella giallo-rossa (37,5%), seguita da quella di centrodestra (28,7%) e, più indietro, dal polo centrista-liberale composto da Azione, Italia Viva e +Europa (7,1%).

Supermedia dei sondaggi politici: maggioranza e opposizioni





