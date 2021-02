Sopravvive 14 ore nelle acque del Pacifico grazie ai rifiuti dell’oceano

AUCKLAND – Vidam Perevertilov è riuscito a mettersi in salvo dopo 14 ore alla deriva nelle acque dell’oceano Pacifico grazie a un rifiuto del mare, una boa di segnalazione. Il 52enne lituano, ingegnere, si è imbarcato a Tauranga (Nuova Zelanda del Nord) l’8 febbraio, a bordo della nave di rifornimento Silver Supporter.

Arrivato a 740 km a Sud delle isole Australi nella Polinesia francese, Perevertilov è caduto in mare. Erano circa le 3 di mattina del 16 febbraio. Solo, senza giubbotto di salvataggio, nel buio pesto delle acque del Pacifico. Dopo 14 ore è stata la stessa Silver Supporter, accortasi dopo qualche ora che l’ingegnere mancava, a trarlo in salvo. La sua storia e tutta la dinamica dell’incidente l’ha raccontata il figlio Marat al quotidiano neozelandese Stuff.

Dopo la caduta in acqua, al sorgere del sole, Perevertilov non vedeva via d’uscita. All’improvviso scorge un puntino nero all’orizzonte, racconta Stuff. Era la boa che gli avrebbe salvato la vita.

Come sia caduto in mare rimane un piccolo mistero. Vidam aveva avuto problemi di vertigini durante il turno notturno: “È andato a prendersi una boccata d’aria sul ponte di poppa per riprendersi”, ha detto Marat al Stuff. A quel punto è caduto in mare ma non si ricorda niente.

Dopo sei ore finalmente l’equipaggio si accorge della sua assenza e torna indietro a cercarlo. Quando la Silver Support si è avvicinata al luogo dove galleggiava Perevertilov, è stato un miracolo riuscire a intercettarlo. La voce era flebile e si vedeva solo la boa/rifiuto sulla superficie dell’acqua. Ma il capitano ha sentito un rumore e lo ha avvistato. “Quando lo hanno tirato su, sembrava invecchiato di 20 anni”, dice Marat, felice che il padre ora stia bene.

Quei rifiuti alla deriva che uccidono i mari, per una volta sono serviti a qualcosa.