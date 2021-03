Sorpresa sui conti correnti, la pandemia ferma i rincari

Pubblicità

MILANO – L’anno della pandemia inverte la crescita del costo dei conti correnti, registrata da Banca d’Italia dal 2016 al 2019. Un’indagine qualitativa di SOStariffe.it sui prodotti di punta di 27 istituti attivi in Italia evidenzia un calo di spese del 3,54% per i conti online, scesi dai 58,5 euro medi di gennaio 2020 a 56,5 euro di febbraio 2021. Mentre il calo si limita all’1,42% sui conti correnti tradizionali, scesi da 123,46 a 121,7 euro medi.

La ricerca, realizzata confrontando i fogli informativi alla clientela delle banche, ha utilizzato profili di consumo stimati “normali” dal sito comparatore di prezzi, che ha costruito negli anni una sua banca dati anche usando le ricerche degli utenti. I dati della vigilanza, fermi a fine 2019 e resi noti tre mesi fa, registravano già una «netta decelerazione», poiché la spesa media di gestione di un conto si attestava a 88,5 euro, 1,6 euro più che nel 2018 (ma allora era salita di 7,5 euro). Verso metà 2021 la Banca d’Italia dovrebbe aggiornare la statistica, che considera anche l’utilizzo effettivo dei conti, e svolge la ponderazione sulle quote di mercato, qui mancante. Ciò non toglie che molte voci di costo vadano nella stessa direzione, calante. E la tendenza sarebbe da imputare alle offerte promozionali lanciate dagli istituti per conquistare nuovi clienti e favorire la digitalizzazione dell’operatività con cui dipendenti e clienti hanno dovuto fare i conti nel 2020, un’evoluzione da cui non si recede. Viceversa, dove hanno potuto farlo – per esempio i canoni annui dei conti online o i costi prospettati ai “single” – le banche hanno rincarato le condizioni.

Tre diverse tipologie a risparmio crescente: single, coppie, famiglie

SOStariffe.it ha profilato tre tipi di clienti: i single, le coppie – dove stima l’uso di un conto solo – e le famiglie, dove i conti usati sono in media due. A essere più favorite sono le famiglie, che per la tipologia più “antica” (l’uso solo fisico del conto corrente tradizionale), in un anno pagano l’11,19% in meno. Anche se questo profilo è quello dal costo maggiore: 197,34 euro a famiglia, e 178,18 euro nella media dei tre profili (-8,38% sul 2019). I risparmi per coppie, in questa categoria, restano alti (-10%), mentre per i single si fermano al 2,91%. Sul fronte opposto, che raccoglie la folla crescente di famiglie che usano conti solo “online”, in un anno il risparmio è stato del 9,63%, con 63,6 euro spesi: risparmio ridotto al 4,16% per le coppie e che si trasforma invece in un rincaro del 6,79% per i single, a 48,2 euro.

La tipologia più frequente, ovvero l’uso “misto” di conti in banche tradizionali, è meno conveniente: in media il costo è sceso del 4% a 145,3 euro, ma per i single c’è ancora un aumento (+5,6%). L’indagine evidenzia che per i conti tradizionali «la maggiore convenienza è proprio nell’uso classico», che costa l’8,4% meno di un anno fa: pur sempre 178 euro. Recarsi in banca per chi usa il proprio conto corrente, comunque, non ha visto grandi variazioni se depurassimo i dati dall’inflazione dell’ultimo decennio: dal 2013 il comparatore di prezzi rileva per i conti delle banche tradizionali un rincaro da 122,8 a 178 euro, mentre il loro utilizzo misto e tutto online è poco meno che raddoppiato. A lievitare, invece, sono i costi dei conti online, per anni decantati come a “costo zero”, e che effettivamente tali erano nel 2013 quando costavano 1,6 euro l’anno: mentre ora siamo a 56,5 euro.

Le operazioni ora più convenienti (e quelle rincarate)

Sui conti online, ed è un segno dei tempi, il canone annuo medio nel 2020 è salito del 10,62%, passando dai 26,82 euro del 2019 ai 29,67 euro attuali. Sempre tra i conti digitali, tra le operazioni rincarate ci sono i versamenti di contanti e assegni (+12,50%), per cui sono richieste commissioni salite da 0,88 a 0,99 euro, e il canone annuo della carta di credito (+9,59%), da 21,66 a 23,74 euro. Per altro verso, alcune operazioni sono diventate del tutto gratuite: è il caso, per molti, del canone anno della carta di debito. Inoltre si spende molto meno, un 84,32% medio, anche per la domiciliazione delle utenze. Dinamiche comprensibilmente diverse per i conti correnti tradizionali, dove quasi tutto costa meno di un anno fa, a parte il canone annuo (+0,32%), salito a 54,92 euro, e il prelievo di contante allo sportello (+2,51%), con 1,19 euro di commissione, che nel caso di versamento di contanti e assegni decolla attorno al 20%. Ma il primato del rincaro di questa categoria è il canone annuo della carta di debito: +25%, a 5,31 euro medi. Per tutto il resto è quasi un crollo: la domiciliazione dell’utenza si riduce del 73,3%, i movimenti allo sportello del 27,4%), i bonifici online del 17,4%. “Consiglio chi è in cerca delle migliori condizioni di sottoporre a revisione ogni uno o due anni le condizioni di conto corrente: un ottimo alleato nella ricerca dei più convenienti è il comparatore sul nostro sito”, dice Alessandro Voci, responsabile dell’ufficio studi di SOStariffe.it.





