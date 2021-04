Sospesi – Le email illustrate dei ragazzi che raccontano la loro pandemia: “Manca anche la noia”

Pubblicità

Vogliamo dare voce agli adolescenti, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole della Toscana. Ci mancano i racconti in presa diretta di chi vive sulla propria pelle questo lungo periodo di pandemia. Molti hanno parlato di una generazione che sta soffrendo il distanziamento, i luoghi negati, le piazze vuote, la scuola in Dad, cioè la didattica a distanza. Chi vuole può scriverci una mail e raccontare in 1.200 battute pensieri, storie, come e se soffre, come vive questo periodo, come guarda al futuro.

Scriveteci. Pubblicheremo soltanto i nomi e le città, la scuola e l’età, ma vi chiediamo di inserire nella mail anche un numero di cellulare per poter, in caso di bisogno o chiarimenti, essere contattati dalla redazione. Le vostre email a: firenze@repubblica.it.

Le foto e le citazioni che accompagnano i testi sono di Dario Chiarantini, uno studente di Firenze che ha raccontato attraverso una serie di scatti la sua esperienza.

Ogni storia presenta un protagonista, ma nella nostra ce ne saranno molti, molti di più, quasi 8 milioni di giovani. Sono tutti e tutte gli studenti e le studentesse in Dad. Punto caratterizzante di questo racconto è poi il luogo in cui si svolgerà. Per i più fortunati, sarà la propria camera o una stanza della casa. Per i meno fortunati, sarà fuori, dove c’è campo, dove arriva Internet, dove si può stare lontano dalla situazione familiare opprimente. In alcuni casi, non ci sarà nessun luogo, nessun rifugio.

Alex, 18 anni, liceo classico Galileo, Firenze

È complesso definire la vita in pandemia: un limbo adimensionale in cui ogni pensiero viene proiettato nel passato o nel futuro, in cerca di uno stimolo ad andare avanti nella routine depersonalizzante che la situazione ci impone. Natale, Carnevale, Pasqua hanno perso ogni significato e sono stati annoverati tra i giorni feriali, come le domeniche, al più utilizzate per dormire sino alle nove e poi compiti, perché intanto non abbiamo nient’altro da fare. Si cercano distrazioni e impegni nella scrittura, nelle arti, nel cinema e nella musica, ma arrivati a fine giornata si percepisce che manca qualcosa: la libertà di uscire, di attraversare confini, di vedersi sorridere. Allora si ricomincia un altro giorno, uguale ai precedenti e si cerca di non pensare al mondo che ci stiamo perdendo, alle esperienze e agli amici a cui non si ha più la forza di scrivere, tanto si è stanchi di guardare lo schermo dopo cinque ore di DAD.

Si perde la percezione di quel che potremmo essere. E così l’università e il lavoro paiono mete impossibili per noi, membri di una generazione sfinita. Anche il passato diventa una stanza in cui la noia e l’estenuazione ci raggiungono: rimane solo il professore al di là dello schermo e il registro che ci dice come impiegare il nostro tempo. La vita in pandemia diventa quindi un assedio continuo da parte di domande pericolose: Troverò mai un lavoro? Viaggerò ancora? Potrò innamorarmi? In questo paese dal governo instabile, in questo mondo sempre più caldo, in questa vita sempre più vuota, Io ho un futuro? E un altro giorno incomincia, senza risposte.

Sono le 8:00. Suona l’ultima sveglia. E’ già tardi. In piedi, colazione veloce, ancora non si ha molta voglia di parlare, ci si isola in cucina. Bisogna correre ad accendere il computer, aprire le app, fare il log in.

Gioele, 21 anni, università di Firenze

Non avrei mai pensato, come molti immagino, che nella mia vita sarei potuto arrivare a provare un così pressante senso di alienazione. Da mesi ormai mi sveglio la mattina e la mia mente è vuota, mi assalgono continue paranoie dettate dal fatto che tutte le abitudini che fino a poco più di un anno fa parevano inossidabili sono improvvisamente sparite: le chiacchere e lo studio con gli amici e i compagni, prendere il bus la mattina, ricordarsi di portare il pranzo… Sembrano sciocchezze ma di fatto erano queste le cose che riempivano e rendevano belle le mie giornate.

Al loro posto oggi ci sono immensi spazi vuoti che la Dad non riesce a colmare. Ed è a questo punto che subentra la mente, nel mio caso fallendo miseramente. Non avendo più le abitudini di tutti i giorni inizi a preoccuparti di te stesso, entri in un circolo vizioso dove tutto diventa grigio e vivi un senso di ansia perenne, ciò con cui passi più tempo è un computer che a parer mio non è umano e aggrava le cose. Nel mio caso fortunatamente ho amici e parenti che mi danno supporto ma credetemi se vi dico che questa situazione lascia dei danni importantissimi nella psiche di noi giovani, rivogliamo solo la nostra quotidianità, vogliamo poter tornare a pensare al futuro con serenità e non con angoscia.

Lezione, si entra nella chiamata. Si spera che non abbia già fatto l’appello. L’insegnante ha iniziato la chiamata in anticipo? Appello già fatto. Quando si arriva è già ritardo, anche se si è in orario, è da far giustificare. La chiamata è in orario? Dopo un minuto è ritardo, da giustificare anche quello. Non c’è la chiamata? Probabilmente l’insegnante è in ritardo. ‘Scusate ragazzi, ho avuto dei problemì Nessuna conseguenza.

Nihal, 20 anni, istituto Enriques Servizi Commerciali, Castelfiorentino (Firenze)

Da inizio anno scolastico oramai ho vissuto più a casa che a scuola. Il luogo dove dovrei imparare e approfondire lo studio, avere un’interfaccia con il professore/ssa che solo loro possono capire se veramente stai acquisendo la nozione del giorno, la didattica a distanza io non la sopporto più, è diventata solo un peso che un piacere, è diventato stare davanti a uno schermo impassibile senza emozioni con telecamera spenta e microfono e intervenire solo se vieni chiamato e non di tua spontanea volontà.

Perché bisogna ricordarci che non tutti hanno a disposizione un posto tranquillo. O il giusto dispositivo per seguire le lezioni, io vedo che il mio diritto all’istruzione oramai è sotterrato sotto terra e nessuno si è interessato di come stiamo, della nostra salute mentale non ne parla nessuno, dello stress e non tranquillità che non abbiamo più, io mi sento oramai esclusa da questa società e da questo governo, io giovane ragazza che spero di ritornare a scuola il più presto possibile ma tutt’ora negato perché possono ritornare solo fino alla prima media, eppure la scuola è il luogo dove io mi sento più al sicuro, noi giovani abbiamo rinunciato a molto in questo anno di pandemia ma almeno l’istruzione la pretendiamo. Ció che mi rimarrà amaro nel futuro è il non aver potuto godermi questi ultimi mesi, ma oramai spero solo che arrivi subito il 16 giugno, fare il mio esame che già la preparazioni è difficile e finire con questo strazio.

Continua la lezione. Sonno, intorpidimento, confusione, non si riesce a seguire, meglio mettersi comodi. Dopo poco ci si annoia, non è piacevole come stare a scuola, non fa venire voglia di seguire. Non si sentono i commenti dei compagni, non si ride insieme.

Bianca, 16 anni, liceo Machiavelli, Firenze

Vivo questa pandemia sognando. Riesco ad andare avanti solo grazie alle speranze che ho sul mio futuro, ho vinto una borsa di studio per andare a studiare in Inghilterra da settembre e momentaneamente, l’unica cosa che mi spinge, è quel pensiero. Fare la “scuola” a distanza non funziona, ho perso la mia motivazione e non riesco a concentrarmi, spero che tutto questo finisca presto. La speranza di partire un po’ mi motiva a continuare a impegnarmi, ad andare avanti ma spesso non è abbastanza.

Oltre alla scuola, il resto è anche peggio: mantenere i rapporti con i miei amici, con tutte le restrizioni è molto difficile e spesso mi sento sola. Passo un’infinità di ore sui social, fino a farmi venire il mal di testa e tutto questo contro la mia volontà, ma ormai sono diventati quasi una dipendenza, come per colmare il vuoto dell’assenza di vere relazioni sociali. Sto basando il mio presente nelle speranze per il futuro, sono decisa e spero lo siano tutti gli italiani, a rispettare tutte le regole per il contenimento del virus, perché mi crollerebbe il mondo addosso se non fossi in grado di partire a settembre.

Le ore passano, la stanchezza e la confusione aumentano. Interrogazioni, compiti, semplici lezioni sono molto più estenuanti di quanto fossero a scuola. Per non parlare dei problemi di connessione, del computer che non funziona. Alcune volte se si fa una domanda l’insegnante non sente, altre volte non si sente la le­zione, è molto difficile creare una discussione. Così si perdono informazioni, approfondimenti, soluzioni.

Claudia, 15 anni, Liceo scientifico Niccolò Rodolico

Non c’è più un equilibrio. C’è un grande senso di vuoto e di agonia che mi accompagna da marzo, circa. Chi se lo sarebbe aspettato che la vita di tutti noi sarebbe cambiata così. Ho perso la voglia e la motivazione di fare ogni cosa, dall’impegnarsi a scuola, perché è come se non vedessi più uno scopo a tutti gli sforzi che solitamente facevo per andare bene, al prendermi cura di me stessa, perché penso: “devo stare in casa, non mi deve vedere nessuno”. La sensazione più brutta che sento è quella di star sprecando gli anni dell’adolescenza, quelli che tutti definiscono i migliori, a causa delle varie limitazioni che ci sono.

Per me non è mai stato facile socializzare con nuove persone a causa del mio carattere inizialmente molto introverso ed ora ho ancora più difficoltà: ci sono le mascherine, le distanze e gli orari sfalsati di ingresso ed uscita nelle scuole che mi impediscono di fare amicizie. Spesso mi domando quando finirà tutto questo e nel frattempo mi piace ricordare i momenti in cui non c’era la pandemia o quando tutti credevamo sarebbe stata una cosa poco duratura, momentanea. Prima di tutto ciò non avrei mai pensato che mi sarebbero mancate le cose più banali, come ad esempio andare a salutare i miei nonni senza avere paura di potergli portare il virus, uscire di casa senza mascherina o abbracciare i miei amici.

Mi sono resa conto che è brutto il mondo senza contatti fisici con gli altri, senza poter vedere i sorrisi ora coperti. Io passando per le strade vedi solo sguardi spenti. La dad non aiuta la situazione, perché stare davanti al computer tutta la mattina è alienante e purtroppo molti professori non riescono a capire le difficoltà che abbiamo noi ragazzi in questo periodo e vanno avanti, veloce, con il loro programma, per paura di non riuscire a terminarlo e non si soffermano sul fatto che a tutti noi studenti basterebbe un semplice “come state ragazzi?” o un minimo di comprensione e conforto.

Lezione finita, finalmente. Anche oggi niente appunti. Non ci si riesce a concentrare per quanto ci si provi. Ancora stanchezza, ma diversa. E’ strano, è un insieme, sonno e confusione, come se non ci si fosse svegliati. C’è però la consapevolezza di aver vissuto già qualche ora, con l’insieme di informazioni ascoltate da razionalizzare e assimilare. E’ difficile, non ci si riesce a pieno.

Giorgia, 17 anni, liceo classico Machiavelli, Firenze

A volte è difficile scrivere per raccontarsi. Parlare di come questa pandemia si sia portata via un po’ del nostro tempo. Ho trascorso mesi, durante il primo lockdown, a guardare fuori dalla finestra. Invidiavo così tanto le rondini, che potevano volare lontano in un cielo così blu e sereno. Mi mancavano le piccole cose di tutti i giorni. Il caffè prima delle lezioni, le corse in corridoio per non tardare a lezione, perfino le noiose lezioni di qualche professore. Ci è stato strappato tutto via in un attimo, siamo rimasti a guardarci da freddi schermi.

La scuola è diventata una sorta di videogame, fatto di attività e compiti da svolgere per passare al livello successivo. Quello che più mi è mancato sono state le lunghe passeggiate senza meta, le sere d’estate in cui tutto poteva succedere e potevi incontrare chiunque. Adesso invece, nascosti da mille mascherine, non è possibile avere un colpo di fulmine. La paura del virus si è portata via ogni forma d’amore o di affetto. Niente più abbracci, carezze o una semplice stretta di mano. Però oltre la paura c’è sempre la speranza. Solo pensare a quanto ho ancora da vivere, da sperimentare, mi rende felice. Oppure penso a quanti bambini sono nati nonostante il Covid. Loro sono la vera speranza per tutti noi. Una nuova generazione che si sta formando anche se ci troviamo in questo periodo così incerto. Sono un’ottimista e credo in ciò che diceva “tutto va per il meglio”, che le cose che esistono sono le “migliori possibili”.

Margherita, 19 anni, Educandato della SS Annunziata, Firenze

Il virus tocca anche il cuore. Oggi è lunedì 9 Novembre 2020. Sono passati 250 giorni da quel fatidico 4 marzo, giorno da cui le nostre vite non hanno fatto più marcia indietro. Pensavamo di essere indistruttibili, ma il virus ha sconvolto qualsiasi cosa… comprese le abitudini del nostro cuore. Abbiamo cambiato le nostre priorità per sopravvivere ad una società che a volte non ci appartiene, abbiamo cercato di reprimere una libertà che non sarà in nostro possesso ancora per un numero indeterminato di insieme di secondi. Sono esistiti giorni in cui l’unico pensiero era solamente se saremmo stati capaci di sopravvivere ad un primo bacio o ad una carezza… ma oggi le possibilità di rivolgere lo sguardo verso questa mano stanno esaurendo.

Come siamo arrivati ad appoggiare i nostri pensieri su priorità che non consideravamo adatte a noi? Saremo nuovamente capaci di condurre un rapporto senza aver paura del contatto? Riusciremo a posare le nostre labbra su quelle altrui con la stessa spensieratezza dei giorni passati senza dover essere costretti a pensare all’ipotetico pericolo di essere stati infettati e non a quello di potersi essere messi di fronte all’ennesimo cuore spezzato? Abbiamo messo in pausa le nostre vite, lasciandole in sospeso su una nuvola di speranza che a volte si squarcia in mille pezzi.

I cuori solitari sono alla ricerca di una scintilla che cambi la loro vita. Quelli innamorati, al contrario, stanno cercando di mantenerla viva. Forse non sono dinamiche diverse dalla nostra vita “normale”, ma oggi sono sicuramente influenzate da distanze imposte e da baci proibiti. Per quanto riguarda invece i cuori distanti… hanno dovuto attaccarsi a vaghi ricordi di un viso che rimbomba nella testa. L’amore dietro uno schermo è sicuramente una nostra creazione, ma su quali basi ci si ama? Sulla costanza e la pazienza di mantenere un rapporto sapendo che giorni migliori arriveranno?

Oggi è davvero così che si deve fare? E quando le ore di distanza diventeranno troppe e le parole troppo poche? Baseremo i nostri rapporti sulle parole non dette o sul numero di caratteri dei messaggi, e probabilmente non più sul respiro sulla pelle, le mani sfiorate o il profumo dei capelli… dei vestiti usati. Abbiamo agito, per un periodo, come se questo nemico non fosse più esistito… e oggi siamo stanchi e sconsolati perché non abbiamo la minima idea di cosa questo futuro ci rivelerà, dato che sembra non abbia la minima voglia di mostrarci il più piccolo tratto del suo viso.

Viviamo un’età in cui ci dovremmo innamorare di una persona diversa ogni mese, ma in fin dei conti non importa l’età di ciascuno di noi, ci ritroviamo tutti sulla stessa barca ormeggiata in porto da troppo tempo… e il mare aperto sembra così lontano. Siamo la generazione che non sa aspettare, la velocità ci circonda, ma stavolta stiamo attendendo più del previsto. Jacques Prévert nel 1951 scrisse: “I ragazzi che si amano si baciano in piedi Contro le porte della notte E i passanti che passano li segnano a dito.” I gesti che tendono alla dolcezza sembrano esser stati aboliti dagli sguardi contrariati e arrabbiati dei passanti… in realtà, proprio a questi gesti ci dovremmo attaccare. Oggi, e probabilmente anche domani, grazie al Covid-19 considereremo maggiormente l’importanza di una presenza a noi vicina, ma era necessario questo per comprendere che solo il tempo e nient’altro, è l’elemento essenziale e irrecuperabile della nostra vita?

Soni, 19 anni, liceo artistico Alberti-Dante, Firenze

Io sinceramente mi sento molto persa nel senso che perdo proprio la connessione del tempo mi spiego meglio non distinguo proprio da lunedì al venerdì. Proprio perché mi da fastidio questo senso di smarrimento tengo un quadernino dove segno il giorno la data e le cose che devo fare. Il fatto di stare chiusi da una parte mi mette angoscia perché non posso sfogarmi parlare realmente se non per chat le mie amiche, amici. Dall’altra mi sento più rilassata però ho notato che la cosa che mi mette più in difficoltà è avere una routine. Tralasciando questi punti che accumulano molte ragazze/i della mia età vorrei dire che trovo modi per sfruttare il tempo al meglio come ad esempio cucino, riordino la stanza, mi prendo più cura della casa faccio cose che di solito fanno i miei come non so lavare i pavimenti, i bagni.

Aiuto a sistemare i fiori. Aiuto mio babbo con la pizza insomma queste sono le cose a cui mi dedico. Certo il fatto che non posso andare a trovare la mia unica nonna che sta in un’altra regione mi dispiace molto anche perché non è giovane. Penso che se davvero tutti rispettassimo le regole, se ne uscirebbe prima da questa situazione, ad esempio come tenere la mascherina quando si è in 3 o 4 persone, faccio questo esempio perché vedo tanti ragazzi della mia età che se ne fregano. Ci sono troppe persone che non rispettano le regole, ma non pensano che ci rimettino i giovani e tutte le persone che sono badate che lavorano in ospedale come gli infermieri o quelli nell’ambulanza. Ecco penso di aver scritto anche troppo quindi vi saluto e speriamo di poter presto viaggiare e di poter fare una vita normale.

Intanto, lontano, si sente l’eco dei banchi vuoti. Gli studenti e le studentesse la sentono, così come gli insegnanti, ma chi sta sopra di loro, evidentemente no. Da subito dopo il lockdown, tutta Italia ha sentito le urla disperate di ogni studente e di ogni studentessa, che chiedeva di organizzare un rientro a scuola sicuro, affinché quei banchi non restassero vuoti.

Priscilla, 18 anni, istituto Sassetti Peruzzi, Firenze

Mi sento come il bidone dell’umido. Farei un libro su come sto vivendo questo periodo. Da marzo scorso gli attacchi di panico non hanno fatto che intensificarsi, sono arrivata a più di tre al giorno e arrivo a sera che mi sento morire. Da qualche mese ho iniziato a soffrire di disturbi alimentari, sono passata dal non mangiare, all’abbuffarmi, adesso mi alleno ossessivamente e sto attenta a ogni minimo valore nutrizionale di ciò che ingerisco. La scuola non parliamone, professori che non credono ai problemi di connessione, che ci caricano di cose non pensando a come ci sentiamo noi, a quanto sia difficile vivere quest’etá isolati da tutto e tutti. Mi sono allontanata da tutti, ho perso le mie amiche, ho solo il mio fidanzato, che non sta per niente bene neanche lui, ma tanto non ci possiamo vedere, come posso consolarlo? Mi sento lasciata in un angolo a marcire, mi sento una mela vecchia di anni, raggrinzita e senza un futuro se non nel bidone dell’umido. Mi sento già un po’ in quel bidone e di futuro non vedo neanche quello tra dieci minuti.

Queste richieste però non sono state ascoltate, e ora ne paghiamo il prezzo. E’ divenuto lampante quanto la cultura di un intero paese fosse messa al di sotto degli interes­si economici, e che le scuole fossero l’ultima prerogativa.

Martino, 17 anni, liceo classico Machiavelli, Firenze

L’Italia non è un paese per giovani. Ormai da un anno ci troviamo nella stessa situazione. Mi è stato sempre detto come questi sarebbero stati gli anni più belli della mia vita, ma la realtà è che da un anno non si vive più come si era abituati fino a prima. Questo virus, ovviamente per colpa di nessuno, mi sta rubando parte della mia adolescenza. Con la nuova chiusura dei licei poi, noi ragazzi, obbligati dalle varie restrizioni dovute giustamente alla pandemia, siamo ancora una volta privati delle nostre relazioni sociali: niente presenza, solo video.

Spesso siamo associati agli untori. Anche se non solo fra i giovani si può notare il mancato rispetto delle regole: non bisogna fare mai di tutta l’erba un fascio, come si dice. Mi manca uscire fuori la sera con gli amici davanti ad una pizza o andare a vedere un film al cinema senza la paura di trovarsi in un luogo insieme ad altre persone.

Nel nostro paese si stenta ancora a riconoscere l’esistenza di un’emergenza anche scolastica. Mentre gli ingressi negli ospedali di bambini e ragazzi che richiedono un supporto psichiatrico continuano ad aumentare. Questi dati parlano chiaro di una generale sofferenza, più o meno accentuata, a causa di lockdown prolungati e di una scuola che c’è e non c’è. Ho letto che a San Marino sono iniziate le vaccinazioni dei ragazzi liceali sopra ai 16 anni. Perché dopo aver vaccinato gli anziani, non vacciniamo anche noi ragazzi, noi che siamo i più penalizzati? Così, a poco a poco, potremo riassaporare un po’ di quella vita vera che ci manca tanto.

Quella socialità, quei compagni che tanto mancano, anche loro fanno parte di ‘Scuola’. Nessuno, al di fuori di chi sta vivendo la Didattica A Distanza, capisce quanto il non stare a scuola interrompa la formazione sociale e culturale di ogni ragazzo o ragazza. E cosa ancora più grave, se anche qualcuno lo avesse capito, nessuno se ne sta curando, e sta deliberatamente decidendo di sacrificare quella parte della vita di ogni studente e studentessa per altri interessi.

Kevin, 20 anni, Itt Marco Polo, Firenze

Tutto riassumibile in 1 parola: malissimo. È da inizio pandemia che personalmente ho perso la tranquillità e la forza di andare avanti. Questo periodo di pandemia mi ha fatto vivere momenti di ansia/stress pesanti, disturbi alimentari ed insonnia molto frequenti. Tutto ciò non va molto a braccetto con la scuola, altra grande fonte di stress. Non ho la forza mentale di stare al passo col programma scolastico, mi risulta difficile anche solo stare concentrato a leggere un singolo paragrafo del libro e la DAD non fa altro che ostacolarne la cosa.

Mi sento davvero perso e non capito. Sembra come se nessuno capisse che quello che sento non sia una giustificazione per non fare niente ma che risulti essere diventato un vero e proprio ostacolo che non riesco a superare. Fa male tutto ciò. Inoltre se prima per scaricare il nervosismo avevamo libertà di poter andare ovunque, praticare uno sport (io facevo calcio) e mancanza di restrizioni in generale, ora risulta tutto più pesante anche solo distrarsi da tutto.

Aurora, 18 anni, Liceo linguistico Pascoli

Sono le 2 di notte, non riesco a dormire e penso a quanto la pandemia mi ha tolto. Mi ha tolto il sonno, la fame, gli amici. Mi ha tolto la speranza, le notti, i giorni, le stelle. Mi ha tolto l’aria, la pioggia e il sole scottante. Mi ha tolto il sorriso, la leggerezza, la vita. E mi sento vuota in questa casa vuota mentre sfoglio libri per riempire questa testa. E mi è stata tolta anche la voglia di studiare, gli stimoli per sognare e la forza di viaggiare. Nella mia testa è tutto nero mentre dormo, non riesco più a vedere immagini, colori, forme.

E ho lasciato i miei libri a metà, le storie che ho tanto amato, la filosofia che mi ha aiutato e che ora mi ha abbandonato. Nella mia testa riecheggiano voci di persone conosciute e incontrate per caso, si riproducono immagini di cose, posti, ricordi che ho vissuto e che mai pensavo che si sarebbero fermati, sostituiti da immagini di Casa, delle solite stanze, delle solite facce, delle solite voci e domande. È tutto vuoto anche se le stanze sono piene e io son piena, piena di stare qui, ferma, ad aspettare.

Ma aspettare cosa? Non lo so. Aspettare una fine, una fine ipotetica, una fine che non arriva e che fa male. Mi ha tolto la forza, mentale e fisica. Mi ha tolto emozioni e sensazioni. Mi ha tolto il piacere, il piacere di ogni singola cosa, il piacere di respirare l’aria pulita in una giornata di sole e quello di sentire gli abbracci, i baci, le carezze. Mi ha tolto tanto e mi ha regalato poco. E quel poco non riesco nemmeno a raccontarlo.

Molti studenti e studentesse però non accettano che il loro futuro sia stato messo in secondo piano. Si sono organizzati per seguire le lezioni in strada e, con sedie e tavoli, si sono presentati davanti alla propria scuola.

19 anni, istituto Niccolò Copernico, Prato

Stanca. La DaD? Mai stato quello il vero problema. Il vero problema? Il sistema scolastico! Nessuno si è mai veramente interessato a noi ragazzi, nessuno ha mai pensato alla nostra salute mentale, ai nostri sentimenti. La priorità è sempre stata quella di finire il programma scolastico e avere voti. Non è mai interessato a nessuno se avessimo capito, se avessimo avuto bisogno di più tempo, se fossimo demoralizzati. Notifiche alle 22.00 di sera con compiti da consegnare.Trattati come macchine, come vasi da riempire. La Dad ha solo reso più evidente il malfunzionamento della scuola italiana.

Ogni giorno possibile. Nonostante le condizioni atmosferiche, nonostante i passanti e, in alcuni casi, nonostante le pressioni dei docenti e dei presidi.

Greta, 16 asnni, liceo scientifico Leonardo Da Vinci

Mi è stato chiesto come vivo questo periodo. Beh non lo vivo proprio. Sono imprigionata fra le mura della mia stanza, nella quale ogni mattina mi trovo a subire quel supplizio della DAD. I giorni sono tutti uguali e inesorabilmente lenti, le ore mi scivolano addosso indifferenti; la mia mente è costantemente perturbata dai ricordi di una vita normale che sembra così lontana. Mi manca tremendamente il contatto fisico, gli abbracci dei miei amici erano una delle cose più preziose che possedevo; mi manca sorridere con loro fra una lezione e l’altra.

Mi manca il suono delle risate vere. Quelle dei sabati pomeriggio trascorsi in un parco a parlare del più e del meno, a giocare insieme senza renderci conto di quanto fossimo fortunati; mi mancano gli sguardi complici che si incrociano fra i banchi, le mani che si intrecciano con dolcezza, tutto ciò che ci caratterizza come esseri umani e che ci è stato bruscamente tolto. Essere forti è dura, specialmente dopo un anno passato in questo modo: motivazione e speranza si indeboliscono sempre di più, e vengono sostituite da rassegnazione. Mi sento come se noi giovani fossimo stati dimenticati, i grandi si ricordano com’è essere adolescenti alla scoperta del mondo, quando tutto ancora è nuovo, quando ogni porta è aperta e ci è permesso fantasticare sul futuro? Niente di ciò è possibile al momento per noi, e chissà quando lo sarà, quesito che mi pongo con maggiore insistenza.

Nessuno sa quali danni ha provocato Ia chiusura delle scuole, nessuno sa quando torneremo alla “normalità”, che di normale già non aveva niente. Una cosa però è sicura: un paese che preferisce l’economia alla cultura è un paese il cui futuro è buio, e gli studenti, che sono destinati a vivere quel futuro, se ne sono accorti. E faranno di tutto per cambiarlo.

Alessandra e Elena, 16 anni, Liceo classico Galileo

Suona la sveglia, una, due, tre volte, ma io non trovo il motivo per alzarmi dal letto. Un po’ all’ultimo momento, pochi minuti prima dell’inizio della DAD decido di alzarmi, in modo svogliato, sostituisco velocemente il sopra del pigiama con una felpa, la prima che trovo, che puntualmente è la stessa che indosso da una settimana e mi dirigo in bagno per gettare dell’acqua fredda sulla mia faccia ancora addormentata, mentre ormai conto sul palmo della mano i secondi che mancano all’inizio della “lezione”. Sono ancora in bagno quando i miei compagni mi scrivono più volte che la professoressa ha già iniziato a fare l’appello; velocemente accendo la “scatola nera” e mi siedo alla scrivania, ma questo nel migliore dei casi, dal momento che, se si tratta di una giornata particolarmente demotivante, rimango confinata, e lo dico con vergogna, nel perimetro del mio letto, relegando lì tutta la mia “scuola”. Davanti a quello schermo, dunque, inizia e finisce la mia giornata, ed io mi sento vuota, quasi sporca, schifata da quel pigiama, stanca di sentirmi addosso vestiti comodi.

Forse voi direte: “Non è colpa della DAD, c’è modo e modo di affrontarla”. “Sei tu che non superi il tuo limite, la tua demotivazione e decidi di non svegliarti prima per prepararti”. Allora io vi risponderò che probabilmente avete ragione, ed il problema sono io che non riesco a motivarmi da sola, sicuramente ad altri riesce meglio e per questi la DAD non è una sofferenza.

Ma se invece la mia apatia fosse una forma inconscia di protesta? Io soffro a trascorrere le mie giornate così, ed involontariamente il mio corpo si rifiuta di darsi un tempo, un ritmo, il mio corpo decide di non rispondere ad un cervello stanco di lavorare passivamente. E allora, forse, questa modalità avvilente di affrontare ogni giorno la “scuola” è una forma di espressione del mio malcontento, del mio malessere. Perché, però, non posso esprimerlo?

Io non riesco più a fronteggiare la DAD a testa alta, con la voglia di fare, perché per imparare a distanza bisognerebbe riuscire a distaccarsi da ciò che riguarda l’emotività, il contatto umano, accettando di incamerare delle semplici nozioni, perdendo tutto il “bello” che, invece, la scuola riserva. Ma qualcuno tra gli adulti si è mai messo nei nostri panni pensando a come sia possibile seguire per cinque ore davanti ad un schermo, da soli nella propria camera, delle lezioni? E’ inevitabile per tutti, anche i più motivati, cadere nella distrazione, guardare il cellulare e non seguire una lezione. Ci siamo impegnati tanto per dare il nostro meglio anche privati di tutto quello che la scuola rappresenta. Ma se adesso ci fossimo arresi?

Si può decidere di arrendersi? Si può non riuscire più a fronteggiare la DAD ed essere schifati di essere ridotti a dei simboli con le proprie inziali su una schermata? Sono sempre stata una ragazza entusiasta, ho sempre cercato di tirare fuori dalle situazioni il meglio, anche durante la prima quarantena del marzo 2020: cercavo di videochiamarmi con i miei amici, provavamo a studiare insieme, ed ero quasi contenta di poterli sentire, di poter discutere con loro tentando di ricreare l’ambiente della classe. Ma dopo un anno e passa è scientificamente impossibile investirsi della missione di vedere del bene in questa situazione. E quindi è arrivato il momento di dire basta alla considerazioni come: “Questa è, e di questo dobbiamo accontentarci”. Perché la DAD non è un’alternativa alla scuola in presenza, è una modalità che subentra in una situazione di emergenza della quale ancora si conosce poco.

Per questo, poteva essere accettata un anno fa, ma oggi non più e noi non possiamo “accontentarci”, ancora. “Dopo pasqua riapriranno le scuole anche se in zona rossa… dalla prima elementare alla prima media però…” Perché? Perché non ci si prende a cuore la situazione degli adolescenti? Giustissimo il rientro dei bambini, ma ci sono dei ragazzi che soffrono, che si demotivano, che, nel peggiore dei casi si ammalano, e la scuola in presenza, il contatto e il confronto con gli altri sarebbe l’unico movente capace di salvarli.

E qual è l’inestimabile ricchezza della scuola in presenza? Il fatto che ci renda tutti uguali dal punto di vista delle possibilità, ma diversi perché ci spinge a “partorire” autonomamente pensieri magari anche contrastanti l’uno dall’altro, verità nascoste. La conoscenza vera ci rende individui pensanti per questo mai omologati tra di noi. Io a scuola mi divertivo tantissimo e non mi imbarazza dirlo. Io e i miei compagni, prima del periodo del covid, ci trovavamo sempre davanti all’entrata, io arrivavo sempre in ritardo anche se di fatto sono una di quelle che abita più vicina. Quando arrivavo, c’era chi ripassava con tantissima ansia, altri avevano rinunciato e progettavano già i piani del sabato sera.

Io arrivavo, e ci abbracciavamo anche se ci eravamo visti il giorno prima. Allora poi entravamo, e se alla prima ora c’era l’interrogazione di Greco o Latino nessuno voleva entrare per primo per paura di essere notato dalla Prof ed essere poi scelto per l’interrogazione. Allora ad un certo punto il più coraggioso entrava e tutti gli altri lo seguivano. A quel punto la paura non aveva più motivo di esistere, tanto eravamo lì, tutti insieme, cosa poteva succedere? Poi, molto spesso in classe, leggevamo parti dell’Iliade o dell’Odissea in prima, o dei Promessi sposi in seconda, e la prof assegnava tutte le volte ad un ragazzo diverso un ruolo da interpretare

Così eravamo tutti coinvolti e si creava tra noi quella connessione indissolubile, quella voglia di continuare a leggere, a patto che fossimo ancora insieme e che a patto che quel compagno speciale leggesse in quel modo così appassionato e simpatico tanto da renderci così partecipi tutti. Quando c’erano le versioni invece eravamo tutti agitatissimi. Allora io mi guardavo intorno e cercavo lo sguardo dei miei compagni, e lo sguardo rispondeva sempre: “A te torna la versione?” “No, neanche a me torna”, e l’agitazione diminuiva, perché in quegli occhi ero riuscita a scorgere la stessa sensazione di difficoltà che provavo io. Adesso invece, con la DAD, è difficile interpretare gli occhi, perché si intravedono solamente dei pixel. Poi, sempre in presenza, dopo quel compito particolarmente difficile capitava di supplicare la prof in ginocchio affinché ci concedesse altri cinque minuti per finirlo, e lei magari sembrava scocciata ma infondo la facevamo ridere restava con noi, e la sua presenza ci tranquillizzava.

In DAD, invece allo scadere del tempo, comincia a colorarsi di rosso, dopo il conto alla rovescia ansiogeno degli ultimi dieci secondi, una scritta cubitale “TEMPO SCADUTO”. A quel punto la tua prova è finita e non c’è modo di fare altro.

Parliamo del compagno di banco? Noi cambiavamo i posti una volta al mese, e la nostra prof , tutte le volte ci metteva accanto a qualcuno di nuovo, che ancora non conoscevamo bene e puntualmente tutte le volte scoprivamo qualcosa in lui di speciale e nascevano sempre nuove amicizie. Prima o poi, arrivava il momento di separarsi, ma il tempo della nostalgia si sottraeva con l’avvento della scoperta di un nuovo compagno ancora. I ricordi che hanno segnato la storia della mia classe sarebbero ancora tanti, ma non voglio annoiarvi troppo . Ridateci questi momenti, senza , ci resta difficile chiamare la scuola ancora con questo nome.

