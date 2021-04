Sostiene Fonseca

Pubblicità

10

Ultimatum alla Terra

“Gli alieni esistono, ce lo stanno nascondendo. Degli Ufo ci sono le immagini del governo Usa. Io una volta ne ho visto uno”. Gareth Bale in partenza per Marte (Tottenham Tv)

9

Machismi

“Basta con queste donne che si lamentano sempre della disparità di trattamento salariale rispetto agli uomini” lo dice Draymond Green stella della Nba (Golden State Warriors). Lo mette a posto Megan Rapinoe, leader del football donne Usa: “E’ veramente frustrante, non hai capito cosa davvero chiediamo, ragioni col fondoschiena”.

8

Debolezze

“Oh, scusa Herling che mi faresti un paio d’autografi?” Fin qui… Il problema è che Herling è Haaland, la star norvegese del Borussia Dortmund, e chi gli porge dei cartellini gialli e rossi da firmare è Octavian Sovre, guardalinee romeno alla fine di Manchester City- Borussia Dortmund 2-1. “Ma non si può fare, non è dignitoso, non è professionale!” sbraita il capo degli arbitri Uefa Roberto Rosetti, sospendendo il tapino. Vabbé, era per i ragazzini…

7

Padri del calcio

Do you remember la monetina di Alemao (1989-1990)? Sacchi sostiene che il campionato vinto dal Napoli fu una truffa. E gli risponde Gigi Maifredi: “Arrigo ha la memoria corta. Ognuno ha i suoi scheletri nell’armadio, al Bologna fu tolto un gol di 50 cm di Marronaro. Il Milan vinse una Coppa dei Campioni mentre perdeva a Belgrado, la partita fu rigiocata per nebbia. Io e Zeman abbiamo cambiato il calcio, non lui”. Tié… (Radio Kiss Kiss)

6

L’Arca di Noé

La Gazzetta intervista Andy van der Meyde, olandese, ex centrocampista dell’Inter (2003-05). E non può non fare un cenno alla sua esperienza milanese, per altro ampiamente raccontata nella sua autobiografia: “Nessuna pietà”. Dove sosteneva di aver rifiutato un trasferimento al Monaco per motivi esclusivamente logistici, in quanto la moglie Dyana gli aveva riempito il giardino di casa di animali: cavalli, cani zebre, pappagalli e tartarughe. Il trasloco insomma non sarebbe stato agevole. E una sera, disse, arrivando in garage aveva trovato un cammello.

5

Interismi

Cesar – Maicon, Cordoba, Materazzi, Grosso – Messi, Vieira, Zanetti, Figo – Ibrahimovic, Crespo. E’ la formazione che nel 2006 avrebbe potuto fare l’Inter, se il presidente del Barcellona Laporta non avesse rifiutato un’offerta folle di 250 milioni per Messi da parte di Moratti. Per quanto lo si sia scoperto parecchi anni dopo ci si arrivò molto vicini. Secondo The Sun questa squadra avrebbe potuto cambiare il corso della storia del calcio così come lo conosciamo oggi.

4

Vizi e Virtù

Sono quasi le 23 di venerdì Walter Sabatini, 66 anni, ieratico in barba bianca (“ho avuto qualche problema di sopravvivenza”), dt del Bologna collegato via Skype con una tv romana per parlare di Roma e altro: “Mai avrei tolto la fascia di capitano a Dzeko!… Cough! Cough! (tosse)… Scusate, prendo un caffè e una sigaretta”. (Tribunale delle Romane)

3

Programmazione

Antoine Griezman, 30 anni, attaccante francese del Barcellona, ha festeggiato l’8 aprile la nascita di Alba, per la gioia degli altri fratellini Amaro (nato nel 2019) e Mia (2016). Tutti e tre i figli di Griezman sono nati l’8 aprile. Gravidanza creativa.

2

Modernismi

“Più che la costruzione dal basso noi facciamo la distruzione dal basso”. Serse Cosmi, 63 anni, allenatore del Crotone ultimo in classifica con 74 gol subiti, e le nuove teorie del football.

1

Sostiene Fonseca

Dopo Ajax-Roma 1-2 Paulo Fonseca dichiara che alla Roma vanno tutti d’amore e d’accordo. Checché se ne dica. “No, no, Hanno inventato, hanno inventato, proprio malintenzionato… Un confronto con i giocatori che mi hanno mancato affanculo!”.





