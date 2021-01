Sotto i ponti e sotto i palazzi: così vivono gli ultimi della città

Pubblicità

Nascosti sotto i bordi del palazzo del Dipartimento per le Politiche Abitative del Comune di Roma in via della Moletta, protetti da un parapetto trasformato in una dispensa porta oggetti. Oppure riparati sotto il ponte di Via delle Conce. Così gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato “Cristoforo Colombo” sono soliti trovare le persone senza fissa dimora durante le operazioni di controllo del territorio. “Noi cerchiamo di aiutare queste persone, che sono emarginate, e cerchiamo di tendergli una mano”, spiega la dirigente Isea Ambroselli. “Che dall’inizio dell’epidemia ci sia stato un aumento percettibile della povertà è vero – aggiunge -. Però a volte, nonostante a queste persone vengano offerti alloggi dove essere accolti, poi preferiscono rimanere nei luoghi a loro più vicini, cioè la strada”.

Di Francesco Giovannetti e Rory Cappelli







