Sottosegretari, attesa per le nomine. Oggi il cdm, non è escluso lo slittamento

Tra poche ore il rebus dei sottosegretari potrebbe essere risolto. O anche no. Alle 9.30 prende il via il consiglio dei ministri, che reca all’ordine del giorno la proroga del divieto di spostamenti fra Regioni anche gialle. Blocco che, come già anticipato durante il vertice fra governo e govenatori di ieri sera, sarà prorogato per altri 30 giorni. Sul tavolo di Draghi e del suo esecutivo questa mattina ci sono anche le nuove misure di contrasto al Covid, dopo la consegna al governo dal parte dei governatori di un documento con una serie di richieste, tra cui la revisione dei parametri e del sistema delle zone e un cambio di passo sui vaccini. Non sarà facile trovare spazio anche per le nomine dei sottosegretari, soprattutto perché i partiti non hanno ancora sciolto del tutto alcuni nodi.

GOVERNO DRAGHI, LO SPECIALE

42 caselle da riempire

A meno di un’accelerazione improvvisa, dunque, sembra improbabile che si riesca a riempire oggi le 42 caselle mancanti al completamento del governo. Forse servirà qualche ora in più e non è escluso uno slittamento a mercoledì. Al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, sono arrivati i ‘desideratà delle varie forze politiche. I partiti, in questi giorni, si sono mossi sulla falsa riga di quote tutte “politiche”: una decina di posti per i grillini (che ha perso qualche poltrona dopo le espulsioni dei ribelli dai gruppi), 7 o 9 per la Lega e per il Pd, 7 a FI. Per Leu, come per gli altri ‘piccolì come Maie, +Europa, centristi, Autonomie, potrebbe esserci un sottosegretario. Dalla riduzione della quota pentastellata, in Italia Viva si conta di avere almeno un posto in più: due nomine di sottogoverno. Matteo Salvini ha reso pubblica la lista dei ‘desiderata’: oltre al Viminale, si punta a un coinvolgimento a Finanze, Infrastrutture, Agricoltura e Istruzione. Per quanto riguarda invece Forza Italia, c’è anche un’altra casella da mantenere: quella della vicepresidenza della Camera lasciata da Mara Carfagna. Si voterà mercoledì e al momento girano tre nomi di donne azzurre: Stefania Prestigiacomo, Deborah Bergamini e Annagrazia Calabria. Ma si cita anche Simone Baldelli. Altro nome in ballo, quello del leghista Lorenzo Fontana, ma solo se si trovasse intesa su un cambio di accordi a più livelli, con FI disponibile a lasciare il passo.

I papabili alle Finanze

Alcune caselle, la cosiddetta “quota Draghi”, saranno indicate direttamente dal premier, che potrebbe tenere per sé la delega ai Servizi segreti. Al Mef il presidente potrebbe indicare una sua figura di riferimento. Ma anche le forze politiche puntano a loro rappresentanti a via XX Settembre a maggior ragione per la presenza del ‘tecnico’ Daniele Franco. Nei 5 Stelle viene dato in pole il ritorno di Laura Castelli. Così come il Pd punta alla riconferma di Antonio Misiani. Ma c’è anche la Lega a spingere per un suo esponente al Mef e si fa il nome di Massimo Bitonci. Infine Forza Italia propone Gilberto Pichetto Fratin, vista l’esperienza maturata nelle commissioni Finanze, Lavoro-Politiche sociali e Sviluppo economico di palazzo Madama. Anche i renziani puntano a ministeri economici: Luigi Marattin il nome più accreditato, sebbene dovrebbe lasciare la presidenza delle Finanze alla Camera, ma si parla anche di Daniela Conzatti e Mauro Marino.

Sottosegretari Mef, chi sono i quattro politici che “marcheranno” il ministro dell’Economia di Flavio Bini 20 Febbraio 2021

Giustizia

Per la Giustizia i cinquestelle premono per Francesca Businarolo che però deve vedersela con l’ex-capogruppo, Gianluca Perilli, in un dicastero cruciale per i grillini che dovranno mettere in sicurezza le loro battaglie, a partire dalla riforma della prescrizione di Alfonso Bonafede. Per i dem è in pole Valeria Valente, mentre Silvio Berlusconi conta di piazzare Francesco Paolo Sisto. Italia viva propone Lucia Annibali o Gennaro Migliore, la Lega spinge per Giulia Bongiorno.

Lavoro

Altra battaglia da difendere per il Movimento è quella del reddito di cittadinanza e per il dicastero del Lavoro, guidato dal dem Andrea Orlando, si fa il nome della deputata Maria Pallini, nel team del futuro proprio come ‘facilitatricè delle tematiche sul lavoro. I dem puntano su Francesca Puglisi.

Trasporti

L’ex viceministro Giancarlo Cancelleri potrebbe essere confermato ai Trasporti, come sottosegretario del ministro tecnico Enrico Giovannini, ma non è escluso che lasci per il dicastero del Sud. Per il ministero guidato da Mara Carfagna, si parla anche della deputata grillina Gilda Sportiello. Circolano voci sull’arrivo del leghista Edoardo Rixi al Mit, in corsa anche l’Udc Antonio Saccone.

Sviluppo economico

Per lo Sviluppo economico si fa il nome di Carla Ruocco, anche se sulla deputata pesa il fatto di essere presidente della commissione di inchiesta sulle banche e lasciare quel posto aprirebbe una nuova partita in Parlamento in un Movimento già alle prese con troppe tensioni. Punta alla riconferma al Mise la dem Alessia Morani.

Interno

All’Interno, dopo il passo indietro di Crimi che ieri si è congedato dallo staff del Viminale, per i 5S dovrebbe tornare a spuntarla Carlo Sibilia. Dovrebbe essere invece riconfermato il dem Matteo Mauri. La Lega punta su Stefano Candiani, rinunciando a Nicola Molteni considerato troppo divisivo.

Salute

Pierpaolo Sileri potrebbe restare con Roberto Speranza alla Salute, così come la dem Sandra Zampa. Forza Italia propone Maria Rizzotti, la Lega Luca Coletto.

Istruzione

Per la Scuola ‘scalpita’, stando almeno ai rumors interni, il cinquestelle Luigi Gallo, ma potrebbe spuntarla anche l’ex sottosegretario alla Cultura nel primo governo Conte Gianluca Vacca. Il Pd punta sull’uscente Anna Ascani, la Lega su Rossano Sasso (O in alternativa Lucia Borgonzoni).

Difesa

Alla Difesa ci potrebbe essere il ritorno del cinquestelle Angelo Tofalo.

Disabilità

La senatrice 5S Alessandra Maiorino potrebbe approdare al dicastero per le disabilità.

Esteri

Per affiancare Luigi Di Maio alla Farnesina nel Movimento se la giocano in due, due ex: la viceministra Emanuela Claudia Del Re e Manlio Di Stefano. Potrebbe essere riconfermata la uscente del Pd Marina Sereni. Per la Lega si fanno i nomi di Guglielmo Picchi, deputato e già sottosegretario agli Esteri con il Conte 1, e di Paolo Formentini, attuale vicepresidente della Commissione Esteri di Montecitorio. In corsa per Forza Italia c’è Valentino Valentini, uno dei fedelissimi di Arcore ed esperto di politica estera. L’outsider potrebbe essere Benedetto Della Vedova di +Europa.

Transizione ecologica

Se la vedranno il grillino Stefano Buffagni e la dem Marianna Madia.

Rapporti con il Parlamento

Continuano a circolare i rumors su Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega, in corsa ai Rapporti con il Parlamento, con il riconfermato ministro pentastellato Federico D’Incà. In questo caso, Gian Marco Centinaio prenderebbe il suo posto di capogruppo a Palazzo Madamama. Il Pd punta su Simona Malpezzi.

Turismo

In pole c’è la dem Lorenza Bonaccorsi.

Agricoltura

Se la vedranno la dem Susanna Cenni, il leghista Nicola Molteni che potrebbe arrivare dall’Interno e il senatore di Forza Italia Francesco Battistoni, fedelissimo di Antonio Tajani.

Editoria

Il Pd punta alla riconferma di Andrea Martella.

Sport

Il duello è fra Daniela Sbrollini (Iv) e l’azzurro Marco Marin.

Cultura

La Lega propone Lucia Borgonzoni.





