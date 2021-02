Sottosegretari Mef, chi sono i quattro politici che “marcheranno” il ministro dell’Economia

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – Se Mario Draghi ha pensato di presidiare il ministero dell’Economia scegliendo un uomo di assoluta fiducia, Daniele Franco, i partiti si preparano a “marcare” il nuovo numero uno del Mef con i propri sottosegretari. Come raccontato oggi da Repubblica, al Ministero dell’Economia dovrebbero essere indicati Antonio Misiani (Pd), Laura Castelli (M5s), Massimo Bitonci (Lega) e Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia).

Per i primi due si tratterebbe di una riconferma secca. Antonio Misiani, bergamasco scuola Pds e poi Ds, in Parlamento dal 2006, è stato tesoriere del Pd dal 2009 al 2013 lavorando anche a lungo per il Nens, il centro studi fondato da Pier Luigi Bersani e dall’ex ministro Vincenzo Visco. Dal settembre 2019 è diventato viceministro dell’Economia, con deleghe (solo dal 2020) su Finanza pubblica e bilancio, investimenti pubblici e privati compreso il Green New Deal, Cipe e Agenzia del Demanio.

Resterebbe in sella anche Laura Castelli, viceministra dal 2019 con deleghe su spending review, finanza degli enti locali, Conferenza Stato-Città, Agenzia delle Entrate e Ufficio parlamentare di bilancio (UPB). Laurea in Economia aziendale, è entrata in Parlamento nel 2013 e poi riconfermata nel 2018 nel collegio Piemonte 1. Già tesoriera del gruppo parlamentare 5 Stelle, nel 2018 è entrata nel governo Conte 1 come sottosegretario all’economia. Durante il suo doppio mandato non è mancato qualche inciampo, come quando nell’estate 2020 aveva invitato i ristoratori a cambiare attività di fronte alla mancanza di clienti: “Se una persona decide di non andare più a sedersi al ristorante, bisogna aiutare l’imprenditore a fare un’altra attività”, aveva detto, scatenando le ire delle imprese.

Non una new entry anche Massimo Bitonci. Già sottosegretario al Mef durante il primo governo Conte, ha un lungo passato di amministratore. Prima come sindaco di Cittadella, dal 1994 al 2002, poi come primo cittadino di Padova dal 2014 al 2016, salvo poi essere sfiduciato dalla propria maggioranza e successivamente sconfitto dal candidato di centrosinistra e attuale sindaco, Sergio Giordani. Negli anni da sindaco a Cittadella si è reso protagonista di alcune ordinanze controverse: prima con l’introduzione di requisiti reddituali minimi, pari 5.061 euro l’anno per chiunque chieda la residenza nel comune, poi con il divieto di apertura di nuovi Kebab nel centro storico. Eletto in parlamento per la prima volta nel 2008, ha lasciato lo scranno parlamentare con la nomina a sindaco di Padova nel 2014 ed è stato rieletto nel 2018. Laurea in economia e Commercio, è anche dottore commercialista.

Esordio assoluto invece per l’azzurro Gilberto Pichetto Fratin, già vicepresidente della Regione Piemonte con la giunta guidata da Roberto Cota. Eletto in Senato per la prima volta nel 2008, non è stato rieletto nel 2013 ed ha invece conquistato un posto in Senato nel 2018. Già vicesindaco di Biella dal 1985 al 1994 è stato anche assessore per due volte assessore all’Industria.





Go to Source

Tweet Share Pinterest