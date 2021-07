Spagna eliminata, Piqué: “Chi tira per primo i rigori è avvantaggiato”

Pubblicità

L’Italia ha battuto la Spagna 5-3 ai calci di rigore raggiungendo la finale di Euro2020. Una partita difficile, tirata e in cui avrebbe sicuramente meritato di più la formazione di Luis Enrique. Ma la lotteria dei rigori è stata fatale alle Furie Rosse. Chi non l’ha presa particolarmente bene è Gerard Piqué, difensore del Barcellona ed ex pilastro della Nazionale, che è intervenuto sui social dopo la fine del match.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja — Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021

“Non è giusto”

Piqué punta l’indice contro un aspetto in particolare: la squadra che tira per prima dal dischetto ha sicuramente un vantaggio rispetto alla seconda. “Non è un caso che nelle quattro volte che si è andati ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima. Le statistiche dicono che il primo ha più opzioni e non trovo giusto che in una competizione del genere un pareggio ti faccia partire svantaggiato”, ha scritto su Twitter il giocatore catalano.

Lo studio: nel 60% dei casi, chi calcia il primo rigore, poi vince

E alla fine Piqué non ha tutti i torti visto che uno studio pubblicato dall’American Economic Association, che ha preso in esame le più importanti partite a livello nazionale e internazionale giocate tra il 1970 e il 2000 che si sono risolte dal dischetto, sentenzia che nel 60% dei casi, chi calcia il primo rigore, poi vince. La soluzione per eliminare questo “vantaggio”, potrebbe essere fare come il tie-break nel tennis: dopo il primo calcio di rigore, l’altra squadra potrà poi batter per prima due volte nella sequenza. Lo pensa lo stesso Piqué: “Penso che il format migliore sia ABBAABBAAB. In questo modo le squadre, se non sbagliano, si alternano andando avanti. Psicologicamente cambia molto andare in vantaggio o in svantaggio”.

