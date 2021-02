Sparano al dog sitter di Lady Gaga e rapiscono i suoi cani. La diva è a Roma: sarà Patrizia Reggiani nel film su Gucci di Ridley Scott

Pubblicità

Era arrivata ieri a Roma indossando una nuvola maculata monospalla fino ai piedi. Una ventata di glamour e di pop le immagini scattate dai paparazzi su via Veneto.

Ma la vacanza mista a lavoro, per Lady Gaga – icona a stelle e strisce della musica – si è trasformata in un incubo: ieri sera a Hollywood, sulla Sierra Bonita evenue il suo dog sitter, Ryan Fisher 30 anni, è stato ferito da quattro proiettili al petto. Le sue condizioni sembrano gravissime. E due dei tre cani, Koji e Gustavo, sono stati rapiti.

Non si capisce se gli animali siano stati portati via da due uomini, per chiedere un riscatto o solo per rubarli. I bulldog francesi, in America, costano tra i 1.500 e i 3.000 dollari ma possono arrivare anche a 10 mila.

La certezza è che la notizia ha buttato nello sconforto più completo la star che era arrivata ieri in città. Un assaggio romano delle settimane che l’aspettano.

Inauguration Day, Lady Gaga canta l’inno nazionale per Biden e Harris

Lady Gaga infatti sta per cominciare le riprese del film sulla dinastia Gucci. Interpreterà Patrizia Reggiani che uccise il marito Maurizio Gucci nel 1995. Un filmone sulla dinastia della griffe dalla doppia G che uscirà a novembre. Prodotto e diretto da Ridley Scott. Nel cast Al Pacino, Jared Leto, Adam Driver e Jeremy Irons.

Si tratta del secondo film dopo A star is Born, diretto da Bradley Cooper, al suo debutto come regista, dove recitava come coprotagonista. Il singolo Shallow, pubblicato il 28 settembre 2018 come primo estratto dalla colonna sonora, ha ricevuto tra i vari riconoscimenti, un Golden Globe, un Premio Oscar e due Grammy Award, diventando il più premiato nella storia della musica.

‘A star is born’, quando è nata una stella: così ‘Shallow’ ha portato Lady Gaga all’Oscar 15 Settembre 2020

L’intento della diva a Roma era quello di regalarsi un weekend di svago scegliendo la casa dove dovrà vivere nelle settimane di riprese che si dipaneranno tra Milano, Firenze, il lago di Como e Roma.

La ricerca va avanti da mesi, perché sembra molto difficile accontentare i gusti della cantante. La casa era l’alternativa all’albergo, considerata una scelta più sicura per via del Covid.

Coronavirus, Lady Gaga in lacrime per l’Italia: “Prego per voi e per i miei parenti in Sicilia” 02 Maggio 2020

Ieri lady Gaga era stata paparazzata in via Veneto all’uscita dell’albergo: abito peplo monospalla maculato, mascherina borchiata, capelli con tinta scura e dècollètes. Sotto l’albergo fin da stamattina fotografi e fan ad aspettarla, ma lei non si è fatta vedere. Chiusa in camera in una giornata amarissima che difficilmente riuscirà a dimenticare.







