Sparatoria ad Ardea, vicino a Roma. Morti due bambini di 3 e 8 anni e un anziano: l’aggressore barricato in casa, irruzione dei carabinieri

Pubblicità

Pubblicità

I carabinieri stanno facendo irruzione nell’appartamento in cui è barricato l’uomo che stamattina ha sparato contro due bambini di 3 e 8 anni e un anziano, uccidendoli, e poi si è barricato in una casa. E’ successo in via degli Astri, nel consorzio Colle Romito. La persona che ha sparato sarebbe un giovane abitante della zona, 34 anni, che già in passato aveva infastidito alcuni residenti.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del Gis, i Gruppi di intervento speciale, militari negoziatori e una squadra dell’Api del comando provinciale di Roma. L’uomo è barricato e da più di tre ore non ha dato risposta ai negoziatori che stanno cercando di convincerlo a uscire. I carabinieri e la vigilanza interna del consorzio da ore invitano tutti gli abitanti a restare chiusi in casa e non muoversi.

Ardea, spari in strada: ucciso un anziano e feriti due bambini

Sparatoria ad Ardea: almeno cinque colpi contro i bambini e l’anziano

L’anziano e i due bambini, che tra loro erano fratelli, sono stati raggiunti da almeno cinque colpi di arma da fuoco mentre erano in un parco pubblico in via degli Astri. I bambini stavano giocando nel parco a poche decine di metri da casa loro quando sono stati colpiti al cuore e alla testa. Nel frattempo nel parco è arrivato in bicicletta anche l’anziano, che è stato a sua volta raggiunto da due proiettili.

I militari e il 118 sono stati allertati contemporaneamente poco dopo le 11 dal numero unico di emergenza 112, al quale sono arrivate diverse chiamate per la segnalazione di una sparatoria in strada, a opera di un uomo armato di pistola, nella zona di Colle Romito alto, in un parco.

Sparatoria ad Ardea il testimone: “Sentito quattro colpi, poi ho visto arrivare anziano in bici: altri due colpi contro di lui”

“Ho sentito quattro colpi e mi sono affacciato alla finestra. Ho visto i bambini a terra, poi un uomo anziano arrivare in bici. L’aggressore ha sparato altri due colpi contro di lui e poi è andato via, verso casa sua”: è il racconto di Marco, un residente del consorzio Colle Romito la cui casa si affaccia sul parco in cui è avvenuta la sparatoria.

Sparatoria ad Ardea, il presidente del consorzio: “Famiglia dell’omicida già segnalata per molestie e degrado”

“Quando abbiamo sentito l’esplosione pensavamo fosse un petardo esploso da qualche bambino. Poi ci siamo avvicinati alla zona e abbiamo scoperto che invece erano colpi di pistola”, racconta il presidente del consorzio Colle Romito, Romano Catino, all’Ansa. “Abbiamo subito chiamato le forze dell’ordine che sono arrivate molto presto – spiega -. Poi ho mandato subito un messaggio nella chat del consorzio per invitare tutti a restare in casa. Per fortuna molti dei consorziati erano al mare”. “La famiglia dell’omicida – rivela poi – era conosciuta nel quartiere per episodi di molestie e degrado. Più volte sono stati segnalati alle forze dell’ordine. Basti pensare che una persona della nostra vigilanza interna ha il compito di tenere d’occhio quella villetta”.

Sparatoria ad Ardea, inutili i tentativi di rianimare i bambini

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con due elicotteri per trasportare i due bambini, di 3 e 8 anni, in ospdedale. I sanitari hanno tentato fino all’ultimo di rianimare i due bambini e stabilizzarli prima di trasportarli in ospedale, ma i loro sforzi si sono purtroppo rivelati vani. “Gli operatori hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. Sono profondamente scosso per l’accaduto ed esprimo tutto il mio rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari e all’intera comunità di Ardea che oggi vive un terribile lutto per questa tragedia”, scrive l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Sono appena tornato dal luogo dove è accaduto il fatto, la parte alta di Colle Romito, un villaggio residenziale. I presenti e le forze dell’ordine ci dicono che qualcuno ha sentito degli spari, la persona che potrebbe aver sparato è stata già identificata, sembra sia una persona instabile che già aveva manifestato comportamenti ostili”, ha detto Mario Savarese, sindaco di Ardea, all’AGI.





Go to Source

Tweet Share Pinterest