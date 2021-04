Spazio, il drone-elicottero “Ingenuity” della Nasa si alza su Marte: primo volo su un pianeta diverso dalla Terra

Pubblicità

Pubblicità

Il sogno di “Ingenuity” è realtà. Il drone-elicottero della Nasa si è alzato in volo su Marte, il primo decollo e atterraggio su un pianeta diverso dalla Terra che apre nuovi scenari per il futuro dell’esplorazione marziana.

Nella notte gli ingegneri del Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa avevano inviato i comandi per il volo al drone-elicottero per le 9,31 italiane di oggi e più di tre ore più tardi i dati sono arrivati a Terra.

Il segnale è stato trasmesso da Ingenuity al rover Perseverance, che il 3 aprile scorso aveva rilasciato il drone sulla superficie marziana, dopo averlo portato con sé nel lungo viaggio dalla Terra; dal rover il segnale è stato trasmesso alla sonda della missione Mars 2020 che si trova nell’orbita marziana, che poi lo ha inviato sulla Terra.

Spazio, il rover della Nasa Perseverance è atterrato su Marte in cerca di vita 18 Febbraio 2021

Il volo di Ingenuity, che pesa appen 1,8 chili, è avvenuto in modo completamente automatico. Come previsto è durato circa 40 secondi e il drone si è sollevato di circa tre metri, per atterrare sulle sue quattro zampe. Quindi il veicolo si è messo a riposo per ricaricare le batterie.

“Prende il volo un sogno” ha cinguettato su Twitter la Nasa. “L’ingegno dell’elicottero su Marte è volato nella sottile atmosfera del Pianeta Rosso” si legge nel tweet, accompagnato dal video dei tecnici che esultano e battono le mani all’arrivo dei dati che hanno confermato l’impresa riuscita.

“Nei prossimi giorni”, rende noto l’agenzia spaziale statunitense, “sono previsti altri voli. E in futuro – aggiunge l’agenzia – i mezzi di esplorazione robotici volanti potrebbero unirsi a nuovi rover e persino agli astronauti nelle loro esplorazioni”.





Go to Source

Tweet Share Pinterest