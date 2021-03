Spencer, la nuova foto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana

Occorrerà attendere il prossimo autunno per vedere Kristen Stewart interpretare Lady Diana in Spencer, il biopic sulla principessa di Galles diretto dal regista cileno Pablo Larraín. Nel frattempo le riprese, cominciate in Germania, proseguono in Regno Unito ed alcune immagini dell’attrice americana, diventata nota a partire dalla saga cinematografica di Twilight ed ora nei panni di Lady D, sono diffuse con parsimonia dalla produzione.

La Diana non più interpretata da Emma Corrin della fortunata serie The Crown ma affidata a Kristen Stewart indossa una giacca tartan, sopra ad un pull dolcevita bianco. Vicina alla finestra, ha l’aria serena, con la luce che le illumina volto, capelli e occhi chiari. In primo piano anche i gioielli, in un richiamo di ovali tra l’anello di fidanzamento e gli orecchini al lobo. Un paio di occhiali da sole tartaruga è poggiato accanto alla Principessa sorridente. Regna tutt’altra atmosfera rispetto alla prima foto di Spencer circolta in Rete.

Un primo scatto, a fine gennaio, ritraeva Kristen Stewart pensierosa, con la veletta del cappello a celare a fatica lo sguardo malinconico alla finestra. Spencer si concentrerà infatti sul racconto di un solo finesettimana della vita di Diana, trascorso con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham: quello in cui la moglie di Carlo matura di lasciarlo. Jack Farthing reciterà nel ruolo del Principe, in un cast che include Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris.