Speranza: “Domani risposte su AstraZeneca. I vaccini sono la chiave essenziale”

La campagna vaccinale va avanti, nessuna incrinazione della fiducia nonostante gli eventi, presto le rassicurazioni su AstraZeneca. Il ministro della Salute Speranza in audizione alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato è rassicurante e risoluto, ribadendo che le armi a nostra disposizione contro la pandemia sono molte di più dello scorso anno. E lancia il piano di ricostruzione della Sanità in cinque assi, investendo sulla digitalizzazione e sull’ecologia. “Auspichiamo già domani risposte confortanti su AstraZeneca”. E insiste rilanciando la campagna di immunizzazione: “Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va avanti e dovrà accelerare anche con l’aumento delle dosi che avremo a disposizione, l’auspicio è che già da domani possa arrivare una risposta dall’Ema. Abbiamo massima fiducia e pretendiamo il massimo livello di sicurezza”.

Sulla sicurezza il ministro insiste: “Il Governo italiano ha la massima fiducia in Ema e Aifa, pretendiamo massimo livello di sicurezza e continueremo con la massima attenzione a monitorare sugli eventi avversi. La sospensione temporanea e precauzionale delle somministrazioni di AstraZeneca è frutto di un confronto tra le agenzie regolatorie nazionali e poi dei ministri della Salute”.

I numeri e il ruolo delle farmacie

Il ministro insiste sul ruolo delle farmacie e degli infermieri nella prevenzione. Ma quando comincia a snocciolare i dati, la situazione non appare semplice: il 54% dei casi deriva ormai dalla variante inglese. Sono presenti anche varianti sudafricana, soprattutto nell’area di Bolzano, e quella brasiliana soprattutto nel Centro Italia. Con il criterio di 250 casi per 100mila per l’ingresso in zona rossa speriamo di piegare la curva. Quindi una situazione non semplice che richiede la massima cautela con l’impegno di tutte le istituzioni”.

Una via d’uscita arriva dall’arrivo, previsto per la metà di aprile, del nuovo vaccino della Johnson&Johnson.

La ricostruzione in cinque assi

Il ministro illustra poi cinque assi portanti della Salute. Primo, l’asse medicina-territorio.

“Il primo asse riguarda il potenziamento dei servizi territoriali per garantire l’esigibilità dei Lea. Implementare una assistenza di prossimità significa mitigare la povertà sanitaria. Altro punto del primo asse è la casa di comunità che sarà presidio della salute per dare risposte: un ecg, un consulto sulla salute sui bambini, sarà una rete che riorganizzerà strutture frammentate ora sul territorio. A coordinare l’assistenza ci saranno le centrali operative territoriali e i centri territoriali contro la povertà sanitaria con equipe multidisciplinari”.

Il secondo asse è il “one health” che lega salute, ambiente e clima. “Bisogna rafforzare le strutture del paese per l’igiene pubblica e sviluppare un rapporto piu organico tra scuola e sanità. Bisogna cioè superare una concezione parcellizzata della salute, includendo anche l’area della protezione dell’ambiente e del clima”.