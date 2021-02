‘Speravo de mori’ prima’: un viaggio, un amore, una vita – trailer in anteprima

Pubblicità

In anteprima il trailer di ‘Speravo de mori’ prima – La serie su Francesco Totti’ che debutterà il 19 marzo su Sky e Now Tv con Pietro Castellitto nei panni del Capitano. In sei episodi diretti da Luca Ribuoli e tratta da ‘Un capitano’ di Francesco Totti e Paolo Condò, la serie Sky Original e si concentra sugli ultimi due anni del suo lungo ed entusiasmante percorso con la maglia giallorossa. Greta Scarano è Ilary Blasi, Gian Marco Tognazzi è Luciano Spalletti, Monica Guerritore è la madre, Giorgio Colangeli è il padre, Primo Reggiani è Giancarlo Pantano, amico storico del Capitano, Alessandro Bardani è Angelo Marrozzini, suo cugino. Gabriel Montesi e Marco Rossetti interpretano rispettivamente Antonio Cassano e Daniele De Rossi, Massimo De Santis è Vito Scala, Eugenia Costantini e Federico Tocci i genitori di Totti da giovani. La serie, scritta da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu, è prodotta da Mario Gianani per Wildside, del gruppo Fremantle, con Capri Entertainment di Virginia Valsecchi, The New Life Company e Fremantle.

