Spese elettorali non dichiarate, chiesto il processo per l’ex governatore Enrico Rossi

L’ex governatore della Toscana Enrico Rossi è imputato a Firenze per falso. In base alle prime informazioni, le accuse riguardano i fondi raccolti e spesi per la campagna elettorale del 2015: Rossi, secondo la ricostruzione del pm Luca Turco, avrebbe “attestato falsamente” al collegio regionale di garanzia elettorale presso la corte di appello di Firenze di aver speso per la campagna elettorale delle regionali del 2015 circa 59 mila euro, “allegando rendiconti da cui risultava il ricevimento di contributi per 70 mila”.

Secondo gli inquirenti , invece, avrebbe ricevuto e speso “l’ulteriore somma di 600 mila euro”, ben superiore ai parametri fissati dalla legge regionale. Con l’ex governatore risulta imputato sempre per falso anche Luciano Bachi, mandatario elettorale dell’ex governatore per la campagna elettorale 2015. L’udienza preliminare è fissata il 20 maggio.

La replica di Rossi: “Non viene contestato come illecito nessun finanziamento che ho ricevuto; tutti i finanziamenti che ho ricevuto sono stati verificati e su nessuno di essi è stato trovato nulla da ridire. Mi viene solo contestato di aver superato il tetto di spesa fissato per la campagna elettorale. Noi – io e il mio legale – crediamo che sia invece il calcolo della procura ad essere sbagliato. Lo abbiamo dimostrato nella nostra memoria. Quel tetto noi lo abbiamo rispettato. Conseguentemente mi viene contestato anche il falso ideologico, un’accusa che viene rivolta esclusivamente a funzionari pubblici ma che non può essermi rivolta perché ovviamente ho firmato il bilancio per la campagna elettorale non da presidente ma da privato cittadino. Si tratta dunque di aspetti formali di cui si occupa il mio legale”.





