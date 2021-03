Spezia-Benevento 1-1, Verde risponde a Gaich

Pubblicità

LA SPEZIA – Sembra che il cielo lo sappia. Sappia che Spezia e Benevento, dopo un girone d’andata brillantissimo, ora non sappiano più come vestirsi: se cioè tenere la maglia pesante o alleggerirsi. Il cielo lo sa, perchè sul “Picco” – quando si comincia – c’è il sole e poi comincia a piovere col sole e infine piove a dirotto. Metafora perfetta per parlare di quello che sta capitando alle squadre di Inzaghi e Italiano nel loro anticipo di A. Intendiamoci: a quota 25 si soffre meglio. Però da qualche settimana ci sono segnali allarmanti. Lo Spezia dopo l’exploit con il Milan, ha fatto cilecca tre volte. Inzaghi, dopo che all’andata si è trovato persino nella colonnina di sinistra della classifica, ha conosciuto un ramadan certamente non voluto, nove partite a digiuno di vittorie. Poi ha vissuto pure la sconfitta con il verona, senza reazione.

Fare di necessità virtù

Fare di necessità virtù quindi è la mission sia per i campani che per i liguri. Entrambi alle prese con molte assenze, alcune figlie del nervosismo del momento: una lite all’ultimo allenamento prima della partenza, ha comportato un turno di stop, imposto dal club e non dal giudice, a Insigne e Schiattarella, due che nello scacchiere bevenetano non sono semplici pedoni… Gioca Gaich, poi, Lapadula sta a guardare. Lapadula che fa un oscuro lavoro, ma non gol. Lo Spezia? Maggiore è in panchina, Provedel ha il covid, gioca Zoet, torna Nzola.

Partenza falsa

La partenza sembra convincente, un’accelerazione di Gyasi chiusa con un cross, trova Improta a un rinvio affannoso su Nzola, il rimpallo salva l’ospite per un pelo. Ma l’episodio dopo pochi istanti, finisce per cambiare il corso del match. Non sappiamo se sia lo spavento dell’ospite o un eccesso di sicurezza del padrone di casa, sta di fatto che il Benevento, da quel momento, fa la partita con maggiore concretezza e concentrazione, chiude le fasce che sono fondamentali nel gioco verticale dei liguri, tutti dietro alla linea del pallone e a pressare i portatori di palla difensivi. Un pallone calciato senza fronzoli porta Terzi a un erroraccio nello stop, Viola (il migliore dei suoi per distacco finchè il fisico tiene) è in agguato, palla dentro a Gaich, il totem.

Gaich, ed è subito gol

L’argentino mette a sedere Ricci, centrale improvvisato, e infila Zoet. Non si vede tanto come Lapadula, questo gigante, ma lavora tanto, e soprattutto su due palloni buoni ricevuti, uno lo traduce in oro zecchino. Lo Spezia? Distratto, non produce più nulla fino all’intervallo, fatto salvo un tiro improvviso e ben orientato dal limite di Verde, su cui Montipò vola a mettere in angolo. Dopo 45’ il Benevento è avanti con merito, ed esemplare è lo spirito di capitan Viola, pronto a suggerire ma capace anche di farsi trovare difensore aggiunto. Il tutto con efficacia.

Italiano cambia

Italiano deve cambiare. Tanti tanti errori in palleggio. Intanto sistema la difesa, traballante e incerta nelle sue sicurezze, come Terzi. Marchizza e Erlic rilevano proprio il capitano e Bastoni che è ammonito. Italiano, in fase di possesso, abbassa Sena sulla linea a tre per fare gioco e spinge Ferrer all’ala.

La diga campana sembra tuttavia tenere, con una certa sicurezza. Poco filtro dei bianconeri, ma quando tutto viene fatto per bene, c’è pure la sfortuna.

Gyasi per tutte le stagioni

Gyasi (migliore tra i suoi, chiamato a cambiare tre volte zona) incorna sotto misura un cross di Verde su cui Montipò è in ritardo, la traversa salva gli ospiti. Italiano cambia allora il suo attacco. Fuori Nzola, soggiogato fisicamente da Glik, dentro Farias che spinge in mezzo Gyasi, falso nove. La mossa è efficace. Anche Inzaghi cambia, i suoi sono a corto di fiato: Gaich per esempio, buona prova. Dentro Moncini non Lapadula. Continua a fare bene Improta che è più propositivo ma non efficace come altre volte al tiro. Però la Maginot tiene.

Maggiore è determinante, come sempre

Italiano allora pensa a Maggiore, il ragazzo ha sempre un impatto efficacissimo sulla gara, da una bella manovra a terra nello stretto arriva al 71’ il gol del pareggio, Gyasi serve Farias, da questi dentro proprio a Maggiore, Montipò in uscita si salva, ma dalla mischia emerge Verde che ha il piede educato e fa 1 a 1 nel traffico. Ne seguono 20’ pienamente differenti da quelli visti prima. Il Benevento ha paura, Inzaghi ha un bel da gridare di non appiattirsi. Niente da fare, 5’ dopo il pari la frittata sarebbe completa su azione d’angolo.

Erlic stacca, la traversa salva Montipò

Lo stacco di Erlic è magistrale, la traversa una volta di più salva le Streghe. Tanto furore finale dei liguri, pure con la torre Galabinov, ma non succede più nulla. Uno a uno, un punto che per tutte e due è meglio che niente. E poi sul Picco non piove più. E c’è pure un pallido sole. In cielo, però.

SPEZIA-BENEVENTO 1-1

Spezia (4-3-3): Zoet, Ferrer, Ismajli, Terzi (46′ Erlic), Bastoni S. (47′ Marchizza), Leo’ Sena, Ricci M., Estevez (64′ Maggiore), Verde (86′ Galabinov), Nzola (58′ Farias), Gyasi ALL. Italiano

Benevento (3-5-2): Montipo’, Tuia (84′ Caldirola), Glik, Barba, Tello, Viola, Ionita (85′ Dabo), Hetemaj, Improta, Gaich (59′ Moncini), Caprari (76′ Sau) ALL. Inzaghi F.

Arbitro: Fourneau (VAR Aureliano)

RETI: 24’ Gaich, 71’ Verde

NOTE: recupero 1’ e 5’. Ammoniti: Bastoni, Improta, Barba, Sau, Erlic e Dabo. Espulso Meluso (GM Spezia).





