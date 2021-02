Spezia-Parma 2-2: ducali spreconi, Gyasi li riprende

Pubblicità

LA SPEZIA – Proprio come contro l’Udinese una settimana fa, a La Spezia il Parma butta al vento un’altra grande occasione dopo essere stato avanti di due gol alla fine del primo tempo. Nella ripresa infatti viene rimontato dalla squadra di Italiano e porta a casa il secondo 2-2 consecutivo in campionato. Un punto che muove sì la classifica degli emiliani, ma è ancora troppo poco per dare uno scossone in zona-retrocessione. Gli ospiti vanno sul 2-0 nei primi 45′ grazie a Karamoh e a Hernani. Nel secondo tempo i liguri reagiscono e agguantano il pari grazie alla doppietta di Gyasi. Spezzini ora a quota 25, mentre i gialloblù salgono a 15, ma restano penultimi.

<< La cronaca della partita >>

Apre un gioiello di Karamoh

Italiano recupera il suo bomber, Nzola, che però siede inizialmente in panchina, mentre davanti giocano Gyasi, Agudelo e Saponara. Totale emergenza in attacco per D’Aversa che perde anche Cornelius nel riscaldamento pre-gara e allora fa giocare Brunetta al suo posto, con Mihaila e Karamoh. Inizio timido di match con lo Spezia che fa il suo solito pressing ma senza recuperare palle importanti, mentre il Parma aspetta e prende le misure. Quando le ottiene, al minuto 17 passa: Karamoh penetra in area dalla destra, resiste a Bastoni, si mette la sfera sul sinistro e insacca a giro da posizione molto defilata. Bellissimo gol.

Raddoppia Hernani, gol annullato a Maggiore

Lo Spezia accusa il colpo, mentre Karamoh pare imprendibile e al 23′ effettua un’altra gran giocata per servire a centro area Brunetta che però perde l’attimo per il tiro e poi commette fallo di mano. Due minuti dopo siamo 2-0 per gli emiliani: punizione quasi dal fondo sinistro di Brunetta con palla tagliata in area verso la porta dove in spaccata col tacco destro tocca Hernani. Intanto Italiano perde Saponara per infortunio e fa entrare Verde al suo posto. Almeno il neo entrato effettua il primo tiro in porta dei liguri, ma Sepe controlla. Al 39′ la partita potrebbe riaprirsi quando Bastoni crossa dalla sinistra e Maggiore di testa, con un bell’inserimento, realizza. La rete viene convalidata ma, dopo un lungo check Var, viene punito il fuorigioco di Bastoni e quindi si resta sullo 0-2.

Gyasi riprende gli emiliani

A inizio ripresa Italiano cambia Estevez e Ricci con Leo Sena e Acampora. E al 52′ i padroni di casa accorciano quando Osorio mette fuori un pallone, Brunetta viene anticipato con la sfera che finisce a Maggiore che, in area, fa un gran numero e poi crossa per il facile gol di Gyasi. Il Parma risponde con Mihaila ma Provedel respinge. Quando mancano una ventina di minuti alla fine, tocca anche a Nzola entrare per l’assedio finale spezzino. E al minuto 72 la rimonta è compiuta: palla da destra verso sinistra dove Verde la rimette forte al centro dell’area piccola e lì arriva la deviazione di Gyasi che firma la doppietta personale. Il Parma ci riprova ma Kucka di testa non trova la porta e nel recupero il centrocampista ex Milan si inventa una bella punizione potente, ma Provedel salva i suoi e permette allo Spezia di mantenere 10 punti di vantaggio sui gialloblù.

Spezia-Parma 2-2 (0-2)

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni (25′ st Nzola); Estevez (1′ st Acampora), Ricci (1′ st Leo Sena), Maggiore; Gyasi, Agudelo (43′ st Dell’Orco), Saponara (27′ pt Verde) (1 Zoet, 9 Galabinov, 10 Agoumé, 17 Farias, 19 Terzi, 21 Ferrer, 22 Chabot). All.: Italiano

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Gagliolo, Pezzella; Hernani (34′ st Valenti), Kurtic, Kucka; Karamoh (18′ st Grassi), Brunetta (11′ st Busi), Mihaila (34′ st Man). (34 Colombi, 2 Iacoponi, 16 Laurini, 18 Cyprien, 19 Sohm, 22 Bruno Alves, 29 Dierckx). All.: D’Aversa

Arbitro: Orsato di Schio

Reti: nel pt 17′ Karamoh, 25′ Hernani. Nel st 6′ e 27′ Gyasi

Angoli: 7 a 2 per lo Spezia

Recupero: 2′ e 4′

Ammoniti: Ricci, Nzola, Acampora, Brunetta, Hernani, Kurtic, Gagliolo per gioco falloso.





