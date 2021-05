“Spiacenti, agli stranieri non affittiamo”, l’odissea di Aymane e della sua famiglia per trovare casa a Torino

Pubblicità

Aymane è stufo di ricevere porte in faccia insieme alla sua famiglia. Ventun’anni, studente di ingegneria aerospaziale al Politecnico di Torino oggi vive a Carmagnola con il fratello minore e i suoi genitori, il padre operaio, la madre casalinga. Dall’estate scorsa stanno cercando una casa in affitto in cui trasferirsi perché la proprietaria dell’appartamento dove hanno vissuto dal 2012 ad oggi ha deciso di mettere in vendita l’alloggio e la famiglia deve liberarlo al più presto: “La proprietaria ci ha già concesso una proroga ma non è giusto, noi vogliamo onorare il contratto e lasciarle la casa”, spiega lo studente.

Lo sfogo di Aymane: “Nessuno ci affitta casa perché siamo marocchini”

Aymane e i suoi genitori hanno risposto a decine di annunci e telefonato a tantissime agenzie a Torino e in provincia: “Ma la situazione è sempre la stessa – racconta il ragazzo – Agli stranieri molti non vogliono affittare. Me ne accorgo perché se chiamo io che non ho l’accento straniero, nessuno fa storie a fissare un appuntamento, se chiama mio padre, invece, iniziano a chiedere tantissime referenze oppure ci dicono che la casa è già stata affittata o è in trattativa”. Alcuni non si fanno problemi a dire ad Aymane e alla sua famiglia che i proprietari di casa preferiscono non affittare a stranieri.

Torino, il rifiuto dell’agenzia immobiliare: “Per quell’alloggio non vogliono stranieri”

“E’ assurdo e ci ferisce questo comportamento, noi abbiamo sempre pagato tutte le rate dell’affitto, le spese, le bollette”, racconta il ragazzo che è nato in Italia come suo fratello. Suo padre Rachid e sua madre Najia sono anche loro cittadini Italiani. Si sono trasferiti in Italia negli anni ’90 dal Marocco. “Quando abbiamo spiegato che siamo italiani ci hanno detto che non importa la cittadinanza, loro guardano le origini“. Aymane ha deciso di denunciare questa situazione che riguarda moltissime famiglie di origine straniera a Torino.





