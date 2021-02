Spid e PagoPA, le amministrazioni pubbliche ancora in ritardo: fallita la scadenza di legge

Pubblicità

Non ce l’ha fatta la PA italiana a rispettare la scadenza del 28 febbraio, che – per norma – segnava uno spartiacque tra il vecchio e il nuovo mondo dell’amministrazione pubblica.

Come stabilito dal decreto legge “semplificazione e innovazione digitale”, sarebbe infatti la data entro la quale le pubbliche amministrazioni dovevano fare tre cose.

Integrare nei propri sistemi informativi SPID e CIE (Carta identità elettronica) per l’accesso ai servizi digitali; integrare la piattaforma PagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate; avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’App IO.

In teoria quindi dal primo marzo le PA dovevano permettere di accedere anche via Spid e CIE e di pagare via PagoPA, strumenti più comodi e funzionali di quelli prima utilizzati. Le vecchie credenziali dell’ente sono utilizzabili solo fino a settembre, inoltre.

Si noti che in teoria PagoPA e Spid dovevano già essere obbligatori da anni, ma le PA hanno puntualmente mancato l’obbligo e i diversi Governi hanno concesso più tempo.

La brutta notizia è che non solo anche questa volta non ce l’hanno fatta, tutte, a rispettarlo. Ma soprattutto che quella del 28 febbraio era vista – come tale pubblicizzata dallo scorso Governo – come data simbolica di una rivoluzione, da segnare a tutti i costi.

La pandemia ha certo influito, tanto che il Governo aveva già concesso una proroga – sino alla fine dell’emergenza – ai 5mila Comuni con meno di 5mila abitanti. Anche al netto di questi, tuttavia, i numeri non tornano.

PagoPA Spa (società pubblica che gestisce anche app IO) fa sapere che “gli enti che hanno già completato anche l’integrazione tecnologica dei propri sistemi con la piattaforma pagoPA sono 18.623. Corrispondono al 36,8% del totale delle PA, in valori assoluti 8.794, quelli già attivi, ovvero che hanno riscosso pagamenti su pagoPA per almeno un servizio”.

Per App IO sono circa 400 gli enti in app (su 20mila), per un totale di quasi 900 servizi singoli integrati (messaggi di notifica e pagamenti legati a scuola, mobilità, anagrafe, tributi, edilizia…).

Per Spid ad oggi circa 5.500 amministrazioni permettono di accedere con Spid ai propri servizi (su 20mila).

Il punto più importante è però il terzo: l’avvio, entro il 28 febbraio, dei processi per portare i propri servizi su app IO. Perché equivale cominciare a rendere digitali e fruibili in modo efficiente, anche su mobile, tutti i servizi restati o su carta e sportello o pseudo-digitali, ossia poco accessibili e funzionali in quanto progettati con vecchie logiche.

È un problema soprattutto per i servizi di Comuni medio piccoli e Asl e non è un caso che l’Italia è ancora agli ultimi posti per livelli di uso digitale dei servizi, in Europa (secondo dati della Commissione europea).

Repubblica ha chiesto al dipartimento all’innovazione presso la Presidenza del Consiglio (che sta per diventare ministero della transazione digitale) i dati degli enti che hanno comunicato l’avvio del processo di digitalizzazione e quanti sono inadempienti con Spid (al netto della proroga per i piccoli Comuni). La risposta è che hanno questi dati ma non possono comunicarli nelle more della transizione degli uffici con il nuovo Governo.

Ci sono però anche buone notizie. L’ultimo anno ha portato sviluppi positivi, soprattutto sul fronte dei cittadini: le identità Spid sono a quota 17,3 milioni, un boom eccezionale dovuto soprattutto ai bonus governativi. Nell’intero anno 2020 Spid è stato usato 143,9 milioni di volte per accedere ai servizi online. Più di 4,5 milioni di carte di pagamento registrate nella sezione “Portafoglio” dell’app IO e abilitate per i pagamenti di tributi e servizi pubblici tramite PagoPA integrata nell’app. Grazie soprattutto al Cashback. Intanto i download dell’app IO hanno superato i 10 milioni (10.123.596).

Tanti cittadini dotati degli strumenti giusti è potenzialmente uno sprone per la digitalizzazione dei servizi pubblici.

L’altra buona notizia è che almeno sul fronte PagoPa c’è stata una forte accelerazione delle adesioni degli enti e su Spid sono arrivati i principali servizi nazionali (Inps, Agenzia delle Entrate, Aci…).

PagoPa la spiega così: “Il lavoro svolto dalla struttura di PagoPA dedicata all’accounting territoriale che affianca gli enti nel processo di adesione e migrazione dei servizi su pagoPA e app IO, offrendo consulenza, supporto tecnico e assistenza mirata one to one, anche attraverso strumenti operativi che possano agevolare soprattutto i piccoli Comuni. Dalla creazione di questa struttura, “Il supporto di Partner ed Intermediari Tecnologici Pubblici o Privati sul territorio, di cui ogni PA si può avvalere e che offrono soluzioni per il completo passaggio alle piattaforme abilitanti. Sul sito di pagoPA, in un’apposita sezione, sono indicati i Partner tecnologici cosiddetti qualificati, che si sono sottoposti a una procedura ad hoc e hanno sottoscritto un accordo di servizio con PagoPA. “La spinta impressa dall’Avviso pubblicato lo scorso “.

Supporto tecnico agli enti, formazione, finanziamenti e monitoraggio è la ricetta chiave per spingere gli enti che non ce l’hanno fatto a raggiungere il traguardo del 28 febbraio, come dicono a Repubblica molti esperti come Giovanni Manca (tra i padri della firma digitale italiana) e il giurista Eugenio Prosperetti.

Ma anche Anci (associazione dei Comuni) ha chiesto al Governo questo tipo di supporto.

Gli stessi esperti notano che i finanziamenti per ora sono stati limitati (qui incluso il nuovo Fondo) ma il Piano nazionale ripresa e resilienza può offrire la possibilità di svolta.

Molto critico Prosperetti, “la scadenza del 28 febbraio sembra essere l’ennesimo traguardo mancato dalle riforme della P.A. digitale e questo crea non poco dispiacere in chi tifa per la modernizzazione della PA. Perde credibilità lo Stato che continua a ‘imporsi’ traguardi ambiziosi mancandoli e, in conseguenza, dovendo poi applicare, come si presume, le relative sanzioni con mano leggera. Ogni successiva riforma su questi fronti non viene “creduta” da chi la deve attuare”.

Disastroso il quadro SPID, dove “gli enti attivi sono circa la metà di quelle esistenti, senza un sostanziale incremento rispetto al 2020. Molte amministrazioni sono inoltre attivi con pochissimi servizi”, dice Prosperetti.

Tra gli inadempienti senza giustificazioni il Comune di Taranto, che offre un accesso con una finestra risalente a una passata era digital-geologica.

“Sono inoltre ancora molto pochi i servizi disponibili sull’app “IO” che dovrebbe, nelle intenzioni del Legislatore, divenire l’unica interfaccia tra PA e cittadino e la PA”, aggiunge Prosperetti. “Non si hanno poi notizie delle piattaforma delle notifiche alla PA e dei registri del domicilio digitale, pure previsti dal Decreto Semplificazioni”.

Come spiega Manca, “l’obiettivo non deve essere quello di attivare Spid e PagoPA, ma di metterci dietro servizi digitali completi e funzionali. Altrimenti Spid e PagoPA sono una strada verso il nulla”. Poco cambia al cittadino poter accedere via Spid se poi dietro questa porta verniciata di digitale ci trova un deserto di servizi e per gli altri deve andare allo sportello; oppure se quelli che trova sono farraginosi (e allora, di nuovo e ancora, tanto vale andare allo sportello).

Problema evidente anche su AppIO, dove è comune trovare servizi che sono semplici link verso il sito web dell’ente in questione, dove l’esperienza d’uso è altalenante. Una facciata di novità e un retrogusto antico.

Tra le sfide del nuovo ministero, guidato da Vittorio Colao, ci sarà mettersi alle spalle l’ennesima scadenza saltata e sfruttare il recovery plan come opportunità per strutturare una transizione digitale della PA che sia sostanziale e profonda, e non solo di facciata.





