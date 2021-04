Spostamenti tra Regioni, arriva il certificato verde. Ecco i tre modelli per vaccinati, guariti o negativi al test

Per i macro-spostamenti nelle zone ad alto rischio l’autocertificazione non vale più. Per entrare o uscire da Regioni e Province autonome in zona arancione o rossa servirà una “certificazione verde”. Ce ne sono di tre tipi: la prima per i vaccinati che abbiano completato il ciclo di somministrazioni (2 nel caso dei sieri Pfizer, Moderna e Astrazeneca, 1 nel caso di Johnson&Johnson o nel caso di vaccinazione a sei mesi dalla guarigione); la seconda per i guariti dal Covid-19, la terza per chi ha effettuato un tampone molecolare o antigenico, nelle 48 ore precedenti alla partenza, risultato negativo.

Nuovo decreto di Draghi sulle riaperture: dal 26 aprile tornano le regioni gialle, pass per spostarsi, Dad fino al 50% nelle zone rosse 20 Aprile 2021

Ecco nel dettaglio come saranno fatte e quali dati conterranno i tre possibili “green pass” validi in Italia:

Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione (valida per 6 mesi, rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta del cittadino, dalla struttura che effettua o ha effettuato la vaccinazione):

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio: COVID 19

Tipo di Vaccino

Prodotto medico vaccinale (codice AIC e denominazione del vaccino)

Produttore o titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del vaccino

Numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l’intestatario del certificato

Data dell’ultima somministrazione effettuata;

Stato membro di vaccinazione

Struttura che detiene il certificato

Identificativo univoco del certificato

Certificazione verde Covid-19 di guarigione (valida per 6 mesi, rilasciata in formato cartaceo o digitale, su richiesta del cittadino, dalla struttura ospedaliera presso la quale è avvenuto il ricovero o, per chi ha trascorso la malattia a casa, dai medici di famiglia o dal pediatra):

Cognome e nome

Data di nascita

Malattia o agente bersaglio che ha colpito il cittadino: Covid-19

Data del primo test positivo

Stato membro in cui è stata certificata l’avvenuta guarigione

Struttura che ha rilasciato il certificato

Validità del certificato dal .. al:

Identificativo univoco del certificato

Certificazione verde Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo (valida 48 ore dal rilascio, è prodotta in formato cartaceo o digitale, su richiesta del cittadino, dalle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate autorizzate a fare i tamponi o dalle farmacie):