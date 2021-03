Sputnik: De Luca ringrazia l’ambasciata italiana a Mosca, il premier Draghi: “Starei attento: c’è in gioco la vita delle persone”

“Riteniamo che questo contratto per il vaccino Sputnik possa aprire una strada per l’Italia. Se le cose andranno bene può essere un esperimento al servizio del Paese”. Parla così Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Il governatore interviene sull’accordo chiuso da Soresa, centrale di acquisti regionale, col fondo sovrano russo Rdif che commercializza all’estero il siero, come anticipato da Repubblica Napoli.

“Dopo settimane di confronto e di trattative è stato perfezionato l’accordo. Nell’ambito del Piano regionale di immunizzazione entro l’autunno del 2021 di tutta la popolazione interessata, la possibilità di disporre di altri vaccini aggiuntivi a quelli distribuiti dal Commissario nazionale, consentirà una più certa e tempestiva programmazione e somministrazione del vaccino. Il contratto firmato prevede l’immediata esecutività dopo l’approvazione dell’Ema o dell’Aifa. E’ indispensabile, a questo punto, che le Agenzie di controllo si diano tempi rapidi di verifica e di decisione, adeguati alla gravità della pandemia.Ringrazio l’Ambasciata Italiana a Mosca per il supporto fornito”.

Campania, De Luca e il vaccino Sputnik: chiuso il contratto col fondo russo di Alessio Gemma 26 Marzo 2021

Il presidente chiarisce che serve però l’autorizzazione di Ema ed Aifa per l’utilizzo dello Sputnik, tant’è che il contratto firmato con il fondo russo diventerà efficace solo dopo l’ok dell’autorità sanitarie. E per questo De Luca approfitta del suo canale Fb per lanciare un appello a governo e Aifa per “chiudere la partita entro un mese in modo da poter contare su una quantità di vaccini importante. Sollecitiamo il governo e l’Aifa a muoversi perché sono tempi di guerra e non di ordinaria amministrazione”.

Il commento De Luca sullo Sputnik dalla Campania a Putin di Ottavio Ragone 26 Marzo 2021

Ma a stretto giro arriva la previsione del premier Mario Draghi che frena gli entusiasmi intorno al siero russo: “Non si prevede che l’Ema si pronunci prima di tre, quattro mesi – dice Draghi – Non si prevede che il vaccino sia disponibile prima della seconda parte dell’anno”. E Ancora: “Starei attento con questi contratti: c’è in gioco la vita della gente”. Eppure De Luca insiste sul tasto della solidarietà nazionale: “Per l’acquisto dei vaccini Sputnik verranno investite risorse della Regione ma una volta coperte le esigenze dei nostri concittadini metteremo a disposizione dell’intero Paese la quantità dei vaccini che dovessimo ricevere dalla casa produttrice”. Non c’è tempo da perdere per il governatore che non rinuncia ai toni allarmistici sull’affaire vaccini: “Noi abbiamo un numero davanti all’Italia: 90 milioni di dosi se vogliamo vaccinare la popolazione vaccinabile. Ovviamente rispetto a questo numero siamo in forte ritardo – incalza De Luca -, sia noi che l’Europa che ha un conflitto aperto con le aziende produttrici di vaccini. L’unico numero da avere in testa è 90 milioni e se andiamo con i ritmi attuali ci mettiamo 3 anni per raggiungere in Italia l’immunità di gregge”.

Infine l’ex sindaco di Salerno si concede anche una delle sue salaci battute: “In Campania abbiamo bisogno di quattro vaccini: prima e seconda dose contro il Covid e gli altri due contro una categoria molto nutrita in Campania. E’ quella dei “portaseccia””. Parole che servono a smentire una voce che circolava nei giorni scorsi, secondo la quale il governatore sarebbe stato sottoposto “ad un intervento chirurgico al Nord dopo una preparazione in Basilicata, a base di aglianico”, aggiunta il presidente. “Posso assicurare di godere di ottima salute – conclude – I portaseccia sono soggetti dotati di poteri occulti a volte per eredità di nonni, bisnonni. Insomma dei metti male”.