Stadio Tor di Valle, De Rossi gela Raggi: “Siamo rimasti col plastico, occasione persa proprio come le Olimpiadi”

“Peccato, siamo rimasti col plastico”. Così con una battuta amara, dal tipico sapore romano, Daniele De Rossi, ex capitano della Roma ha commentato la decisione del club giallorosso di staccare la spina al progetto dello stadio di Tor di Valle comunicata venerdì sera dopo il Cda del club

Intervenuto alla presentazione dell’VIII edizione del corso da Team Manager alla Luiss, De Rossi ha parlato dello stadio come di una delle tante occasioni mancate nella Capitale, propro come quella – ha detto- di organizzare a Roa le Olimpiadi.

“Sono due episodi che tolgono qualcosa all’Italia e a Roma – ha spiegato l’ex giallorosso -. Avere una manifestazione del genere sarebbe stato motivo di orgoglio. Lo stesso vale per lo stadio. E’ un peccato grande, io ho assistito a due presentazioni degli stadi a Roma, prima con Sensi e poi con Pallotta, pensavo fosse fatta in entrambi i casi. Alla fine siamo rimasti col plastico. Sarebbe potuta essere la miccia per un cambio di marcia per il calcio italiano”.

Le reazioni: “Friedkin vuole fare lo stadio”

“Il presidente ha una grande voglia di fare lo stadio per la città e per i tifosi” ha detto Paulo Fonseca alla vigilia della sfida con il Milan commentando la rinuncia della nuova proprietà della Roma a costruire un’impianto di proprietà a Tor Di Valle.

Campidoglio: valutare altre aree

L’As Roma ha richiesto un incontro al Campidoglio per confrontarsi sul progetto di un nuovo stadio che la società vorrebbe “verde, sostenibile e integrato con il territorio”. La riunione dovrebbe tenersi già la prossima settimana e il Campidoglio, a quanto si apprende, è disponibile a valutare altre aree a tal fine.

