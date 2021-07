Stati Uniti, apocalisse climatica: incendi, uragani e siccità dal Nord Ovest alla Florida

Pubblicità

Acqua, vento, fuoco: è una vera apocalisse climatica quella che in queste ore sta travolgendo l’America. Da giorni il Canada letteralmente brucia, travolto da un’ondata di caldo senza precedenti con temperature molto al di sopra dei 40 gradi, cioè addirittura 10-15 gradi più su della norma. Come nell’area di Vancouver, il celebre porto nella regione di British Columbia, dove si sono toccati addirittura i 49,6 gradi centigradi, la temperatura più alta mai raggiunta in Canada: provocando la morte di almeno 500 persone e ben 240 incendi. Intanto nel Nord Ovest degli Stati Uniti le temperature infernali sciolgono addirittura l’asfalto delle strade: e ai residenti di grandi città come Boston e New York è stato chiesto di limitare al massimo l’uso di elettrodomestici e condizionatori d’aria per evitare il rischio di blackout.

Aspettando l’uragano Elsa

Se il Nord brucia, nel Sud del Paese è allarme uragani. Qui in queste ore è Elsa a fare paura: il primo hurricane della stagione è infatti in corsa verso la Florida. E pazienza se dopo aver devastato le piccole Antille col suo carico di venti e piogge battenti nel frattempo ha perso energia sfiorando quasi senza danni l’isola di Cuba: dove, ridotta a (virulenta) tempesta tropicale si è lasciata dietro “appena” 3 morti e 100mila evacuati, oltre a frane e allagamenti. Ora che però punta sul Sud degli Stati Uniti, pronta ad abbattersi sulla penisola della Florida – dove il governatore repubblicano Ron DeSantis ha già dichiarato lo stato di emergenza – i meteorologi temono un nuovo rafforzamento “nutrito” dalle acque calde della frangia orientale del Golfo del Messico. Anche per questo a Miami ci si è affrettati a completare l’abbattimento dei resti del condominio crollato il 24 giugno scorso: decidendo l’esplosione controllata delle ultime strutture pericolanti, nonostante l’opposizione dei parenti delle vittime, visto che solo 28 corpi dei 121 dispersi sono stati recuperati.

Gli esperti, d’altronde, non hanno dubbi. Sarà una stagione ciclonica al di sopra del normale, pur senza necessariamente raggiungere il folle bilancio del 2020: sì, insomma il record storico dell’estate scorsa, quando nel pieno dell’emergenza Covid 30 cicloni (due in più dei 28 del 2005) e sette uragani si sono abbattuti sul Sud degli Stati Uniti. Certo, spiegano gli studiosi, i cambiamenti climatici non influiscono direttamente sul numero di fenomeni registrati. Ma contribuiscono a renderli sempre più virulenti e distruttivi a causa dell’aumento della temperatura superficiale del mare. Una tesi dimostrata dall’equazione di Clausius-Clapeyron, secondo cui per ogni mezzo grado in più di calore c’è un aumento di circa il 3 per cento del contenuto medio di quell’umidità atmosferica che fa poi da combustibile, appunto, agli uragani di passaggio.

Paradosso Hawaii

Acqua, fuoco… e poi c’è il paradosso delle Hawaii. L’arcipelago, considerato fino a poco tempo fa uno dei luoghi più umidi d’America grazie alle sue foreste tropicali, è ormai diventato un territorio a rischio incendi proprio come quella California dove già sono ricominciati i roghi. Sì, quest’estate perfino il territorio delle isole – lo racconta il New York Times – è asciutto per due terzi, colpito da siccità estrema. Ma incredibilmente la colpa è delle forti piogge degli ultimi anni: hanno permesso la crescita illimitata di piante invasive, che poi, seccate dal caldo estremo, diventano altamente infiammabili e stanno nutrendo decine di incendi.

Per gli attivisti questa estate è un punto di svolta: l’impatto dei cambiamenti climatici è così evidente (pure nel resto del mondo: vedi l’incendio disastroso sull’isola di Cipro) che non si può più ignorare. Ma intanto, accusano, nemmeno il presidente Joe Biden che pure ha messo i cambiamenti climatici al centro della sua agenda sta facendo abbastanza. E non c’è più tempo. L’apocalisse è già qui.





