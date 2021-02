Stati Uniti, il Senato stoppa l’aumento del salario minimo voluto da Biden

Il salario minimo aumentato a 15 dollari l’ora era una delle sue mosse più attese. Invece, almeno per il momento, Joe Biden non potrà mantenere la promessa fatta durante le elezioni. Tutta colpa di un errore commesso al Senato. I democratici volevano introdurre l’incremento delle paghe nel nuovo pacchetto di aiuti Covid da 1.900 miliardi di dollari. Il problema è che non si può fare.

Il consulente ufficiale del Senato Usa per l’interpretazione delle regole e della procedura parlamentare ha infatti stabilito che l’operazione è irregolare. I dem alla Camera intendono ancora approvare oggi l’aumento nella loro versione della proposta di legge, ma la decisione al Senato significa che dovranno trovare una via alternativa per mantenere una delle promesse chiave della campagna elettorale del partito e di Joe Biden.

I dem avevano argomentato che l’aumento del salario minimo (che è fermo a 7,25 dollari l’ora dal 2009) poteva essere incluso nel nuovo pacchetto di stimoli attraverso il cosiddetto processo di riconciliazione, un iter che permette il voto di una legge che modifica il bilancio sottraendola all’ostruzionismo della minoranza. E avevano citato analisi dell’ufficio bilancio del Congresso secondo cui finanziare la ripresa avrebbe aumentato il deficit ma ridotto i costi per i servizi sociali. I repubblicani, dal canto loro, usando le stesse analisi, avevano replicato che aumentare il salario minimo avrebbe causato la perdita di 1,4 milioni di posti di lavoro.

Il presidente degli Stati Uniti ha accolto la bocciatura con amarezza. Biden si è detto “deluso” e dalla Casa Bianca ha fatto sapere che “rispetta la decisione del consulente delle regole del Senato e la procedura del Senato” stesso ma che “lavorerà con i leader del Congresso per determinare la via migliore perché nessuno in questo Paese dovrebbe lavorare a tempo pieno e vivere in povertà”. Biden ha comunque invitato il Congresso a procedere velocemente per approvare i nuovi aiuti Covid.

“Siamo profondamente delusi da questa decisione”, ha commentato in una nota il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, impegnandosi a non “rinunciare alla lotta per portare il salario minimo a 15 dollari” l’ora. I democratici ora potrebbero provare a far passare questo aumento in una legge separata.