Stefano Massini: l’origine del termine “follia”

Le affermazioni del senatore leghista Pillon sulle facoltà universitarie “più adatte alle donne” hanno provocato la dura reazione di diverse parlamentari. “Non mi stupisco, ma trovo incredibile che un senatore della Repubblica possa fare affermazioni di questo genere”, afferma Loredana De Petris, senatrice di Liberi e Uguali. “Il Paese è molto più avanti di tanti rappresentanti che sono in Parlamento – aggiunge la dem Monica Cirinnà -, la cultura oscurantista e patriarcale è fuori dalla testa dei giovani”. “Dice parole fuori dal mondo, in Italia abbiamo tanti esempi positivi di donne scienziate – spiega la deputata di Italia Viva Silvia Fregolent – Non ha una fotografia chiara del Paese”. Affermazioni che non dovrebbero lasciare indifferenti anche le parlamentari leghiste secondo la deputata PD Chiara Braga: “Mi sarebbe piaciuto sentire qualche presa di distanza da parte delle donne della Lega. Ne conosco molte e penso che molte di loro siano mortificate”. L’ARTICOLO Pillon sessista sull’ateneo riduce le tasse alle studentesse: “Le donne sono più portate all’accudimento”

Di Luca Pellegrini





