Stellantis, la Fim mette sul tavolo i nodi Melfi e Mirafiori in vista dell’incontro di metà mese

TORINO – Le incertezze su Melfi, dallo stop al terzo turno all’unificazione di tutta la produzione su una sola linea, al posto delle due attuali; il passaggio da due turni a un turno sulla linea della 500 full electric nello stabilimento di Mirafiori a Torino a causa dei problemi legati alla fornitura delle batterie; le sofferenze del sito di Cassino, dove le produzioni di Giulia e Stelvio sono in calo e la saturazione degli impianti è al 10-15 per cento e il Maserati Grecale arriverà a fine anno, mentre a Pomigliano il rialzo con la realizzazione del Suv Tonale dell’Alfa si sentirà prima.

E’ questo il quadro della situazione secondo la Fim-Cisl che ha presentato i dati del primo trimestre 2021 negli stabilimenti italiani di Stellantis, dove in generale la produzione è salita del 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, ma la percentuale e i numeri sono condizionati dalla fermata legata alla pandemia da Covid. E per il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, è “preoccupante la flessione nei volumi con richiesta di cassa integrazione in tutti gli stabilimenti, tranne alla Sevel di Atessa”. Stabilimento dove, secondo i metalmeccanici della Cisl, le performance sono buone e con il Ducato full electric il quadro potrebbe rimanere positivo nel corso del 2021.

I nodi sono due, per il segretario Fim. Nel 2020 la produzione nello stabilimento di Melfi “ha rappresentato la metà delle autovetture prodotte da Fca”, e nei primi tre mesi del 2021 con 63.805 vetture “ha incrementato la propria produzione del 29 per cento rispetto al 2020, continuando a rappresentare la metà delle produzioni di auto del gruppo Stellantis in Italia: l’ottimo risultato si è determinato anche grazie alla partenza della produzione della Jeep Compass nella seconda metà del 2020, che nel primo trimestre 2021 ha pesato per 13.260 unità”. C’è un “ma”. Ed è una delle questioni che il sindacato porrà al centro dell’incontro con i vertici Europei di Stellantis il 15 aprile a Torino: “Nonostante questi dati positivi, nei primi tre mesi dell’anno alcuni fatti hanno aumentato le preoccupazioni.

L’inizio del 2021 doveva essere il tempo della piena occupazione dei 7.200 lavoratori, con la partenza del terzo turno sulla linea di produzione delle ibride e il riassorbimento dei 1500 lavoratori in cassa integrazione a rotazione da settembre 2018, dopo il fermo produttivo della Fiat Punto. Invece abbiamo assistito a continui rinvii e ad ulteriori richieste di cassa con fermate produttive collettive per 14 giorni giustificate in parte dalle mancanze sulle forniture dei semiconduttori e per la flessione del mercato”.

Non solo. Uliano chiederà conto dei progetti di accorpamento delle due linee sullo stabilimento in provincia di Potenza, dove si produce anche la 500X e la Jeep Renegade. “E’ in corso uno studio per valutare la possibilità di concentrare su una linea tutte le produzioni. Si può facilmente comprendere è che una ipotesi di questo tipo, se confermata, potrebbe determinare una riduzione strutturale della capacità produttiva dello stabilimento con un impatto negativo occupazionale. Non può succedere che ci siano studi di riduzioni di costi interni fatti senza un confronto preventivo con i sindacati. Non siamo contrari a risparmi se rendono più efficienti l’azienda, ma dobbiamo essere coinvolti”, sottolinea Uliano.

Dall’azienda sottolineano che non è allo studio nessuna riduzione occupazionale o di capacità produttiva, ma solo una riorganizzazione eventuale delle linee con messa in stand-by di una linea. Si è solo in una fase di studio, senza nessuna decisione presa. E si rimarca che nessun stabilimento è in discussione. “Chiederemo su Melfi però di avere un quadro chiaro della situazione”, dice Uliano.

A questo si aggiunge la scelta di scendere da due turni a un turno sulla produzione della 500 elettrica a Mirafiori: “Vuol dire andare sotto le 200 vetture prodotte ogni giorno – sottolinea Uliano – una situazione che ci preoccupa, anche se l’azienda lo motiva con la mancanza di forniture delle batterie. Secondo noi c’è anche un problema di mercato”.

A Melfi e Mirafiori si aggiungono le sofferenze di Cassino, dove la produzione è a un 10-15 per cento, in attesa dell’arrivo della Maserati Grecale a fine 2021 inizio 2022, e a Pomigliano, dove i numeri sono più alti, ma si attende l’avvio del Suv Tonale che, insieme alla Panda, dovrebbe garantire la piena occupazione nello stabilimento campano almeno fino al 2023. Il segretario nazionale della Fim-Cisl lancia poi una frecciatina al governo Draghi e al ministro allo Sviluppo Economico, il leghista Giancarlo Giorgetti: “Stiamo aspettando che convochi i sindacati per aprire un confronto. Non ci ha ancora risposto, nonostante il sit-in sotto il ministero. Inoltreremo anche la richiesta ad altri ministri, come a Cingolani, l’importante è che si apra un confronto. Trovo anche molto strano che il governo italiano da inizio anno non si sia ancora confrontato con i vertici di Stellantis”.





