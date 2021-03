Stellantis, per Fca il 2020 si chiude in pareggio. Psa in utile per 2,2 miliardi

Pubblicità

MILANO – L’accelerazione dell’ultimo trimestre ha permesso a Fca e Psa di chiudere senza perdite i rispettivi bilanci del 2020, un anno segnato pesantemente dalla pandemia di Covid19. Le due case automobilistiche che dal primo gennaio hanno dato vita a Stellantis hanno annunciato questa mattina i dati esaminati dal nuovo consiglio di amministrazione del gruppo. Fca ha raggiunto il pareggio, con un utile netto di 24 milioni di euro, mentre Psa ha dichiarato un utile netto di 2,2 miliardi di euro.

I ricavi di Fca sono scesi a 86,6 miliardi di euro, rispetto ai 108,1 miliardi di euro del 2019. I ricavi di Psa sono invece scesi a 60,7 miliardi di euro, dai 74,7 miliardi di euro del 2019. Stellantis ha annunciato che verrà proposto all’assemblea di distribuire ai soci un dividendo di un miliardo di euro, come previsto dalla revisione del settembre scorso degli accordi stabiliti inizialmente per la fusione. “Questi risultati dimostrano la solidità finanziaria di Stellantis, che nasce dall’unione di due gruppi sani e forti. Stellantis debutta posizionandosi in alto ed è pienamente concentrata sul raggiungimento delle sinergie preannunciate”, ha commentato l’ad Carlos Tavares nel comunicato della società.

I 24 milioni di utile netto 2020 annunciati da Fca si confrontano con i 6,63 miliardi del 2019. Il calo non è però pienamente attribuibile alla recessione, perché i profitti dell’anno precedente erano stati influenzati da alcune significative operazioni straordinarie, come il completamento della cessione di Magneti Marelli, avvenuto nel maggio 2019. Se si depurano i dati dalle operazioni straordinarie e da altre poste finanziarie occasionali, il 2020 di Fca si è chiuso con un utile netto rettificato di 1,86 miliardi di euro, che si confronta con i 4,29 miliardi del 2019, secondo la stessa classificazione.

Stellantis non ha comunicato i dati aggregati del nuovo gruppo, che verranno diffusi a partire dal primo trimestre 2021 (il prossimo 5 maggio). I dati di Psa includono anche la partecipazione di maggioranza relativa del costruttore di componenti Faurecia, di cui è in programma la scissione da Stellantis. La nuova holding ha comunicato alcuni dati di confronto: il risultato operativo rettificato di Stellantis è stato di 3,7 miliardi di euro, pari al 4,3 per cento delle vendite, mentre il margine operativo rettificato delle attività auto di Psa è stato di 3,4 miliardi, pari al 7,1 per cento delle vendite. Il comunicato fornisce anche le previsioni del management sul margine operativo rettificato che Stellantis otterrà nel 2021, anche se con una gamma molto ampia: dal 5,5 al 7,5 per cento delle vendite “assumendo che non vi siano lockdown significativi dovuti al Covid-19”.





