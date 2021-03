Stop ai vaccini AstraZeneca, l’Australia invoca l’intervento Ue: “Capiamo l’ansia dell’Italia ma abbiamo già ricevuto 300mila dosi”

L’Australia ha chiesto alla Commissione Europea di rivedere una decisione dell’Italia di bloccare la spedizione del vaccino di AstraZeneca. L’Italia, sostenuta dalla Commissione Europea, ha vietato la prevista esportazione di circa 250.000 dosi di vaccino dopo che la casa farmaceutica non ha rispettato gli impegni contrattuali dell’Unione Europea. “L’Australia ha sollevato la questione con la Commissione europea attraverso più canali, e in particolare abbiamo chiesto alla Commissione europea di rivedere questa decisione”, ha detto ai giornalisti a Melbourne il ministro della salute australiano Greg Hunt.

Hunt ha detto che l’Australia aveva già ricevuto 300.000 dosi di vaccino AstraZeneca, che sarebbe durato fino a quando la produzione locale del vaccino non fosse aumentata. L’Australia ha iniziato il suo programma di inoculazione due settimane fa, vaccinando il personale sanitario in prima linea e gli anziani con il vaccino COVID-19 di Pfizer, sebbene le dosi di quel vaccino siano limitate a causa delle scarse scorte globali.

Invocando l’intervento della Commissione europea, il primo ministro austriaco Scott Morrison ha affermato di poter comprendere le ragioni dell’obiezione dell’Italia. “In Italia le persone muoiono al ritmo di 300 persone al giorno. E quindi posso certamente capire l’alto livello di ansia che esisterebbe in Italia e in molti paesi in tutta Europa”.

L’Australia ha ordinato 53,8 milioni di dosi di AstraZeneca, sviluppato in collaborazione con l’Università di Oxford. L’azienda farmaceutica locale CSL Ltd si è assicurata i diritti per la produzione di 50 milioni di queste dosi in Australia e prevede di rilasciare il primo lotto verso la fine di marzo. Le dosi prodotte localmente forniranno la spina dorsale del programma di vaccinazione dell’Australia, che i funzionari sperano di completare entro ottobre. L’Australia è sotto pressione minore rispetto a molti altri paesi, avendo registrato poco meno di 29mila casi di COVID-19 e 909 decessi.