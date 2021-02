Stop allo sci, in Piemonte è il giorno della rabbia. In Val Vigezzo gli impianti aprono comunque

Pubblicità

“Lo sci non è un gioco, in Piemonte è la prima azienda turistica della regione e il danno è enorme. Le stazioni sciistiche che da un anno non lavorano se avevano ancora quattro soldi li hanno spesi per preparare l’apertura di oggi, nel rispetto delle regole che Roma aveva dato. Per questo siamo rimasti allibiti”. Il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, torna all’attacco dopo che il governo ha deciso di imporre lo stop alla riapertura degli impianti sciistici con poco più di 12 ore di preavviso. “Non è una questione di merito, perché la vita viene prima di tutto, ma di metodo. Non si può accettare che per qualcuno lo sci sia solo un gioco o uno sport: è un’azienda ed è la prima azienda turistica della nostra regione come di altre” dice il governatore a SkyTg24 ricordando che “il Cts ha deciso venerdì ma aveva i dati mercoledì: non poteva dirlo prima?”.

In Val Vigezzo gli impianti aprono lo stesso

Lo stop del governo non ferma lo sci alla Piana di Vigezzo, 1.720 metri nel Comune di Craveggia (Vco), nell’omonima valle Vigezzo, in alta Ossola. Nonostante la decisione del ministro Speranza, i gestori della stazione sciistica hanno deciso di aprire gli impianti. “Ancora venerdì la Regione ci aveva assicurato l’apertura e noi abbiamo predisposto tutto, in sicurezza, per riaprire. E così lo abbiamo fatto”, dice Luca Mantovani, uno dei titolari della società che gestisce gli impianti nella valle piemontese a ridosso del Canton Ticino.

Gestori sulla neve per protesta: “Presi in giro dallo Stato”

La montagna gelata dall’ultimo improvviso stop alla riapertura degli impianti reagisce in ordine sparso. Al Pian Munè, a Paesana, i gestori sono scesi a piedi e con i gatti delle nevi sulle piste per un flash mob di protesta. “Non contestiamo la scelta. La salute è un diritto da difendere. Contestiamo i modi. Contestiamo i tempi.Contestiamo la mancanza di rispetto – commentano sulla pagina Facebook del comprensorio – Noi questa mattina siamo qui. Perché noi gli impegni siamo abituati a rispettarli e a onorarli. Abbiamo accettato da subito di affrontare un lungo periodo di rinuncia e sacrificio. Eravamo disposti a chiudere in pari. Eravamo disposti a fare di tutto per arrangianciarci da soli e restare a galla. Lo Stato dovrebbe prendersi cura di noi. Non mollarci così. Siamo indignati, offesi e arrabbiati. Qui il lavoro continua. I nostri progetti proseguono e continueranno a crescere. Questa è la nostra rivoluzione. Andare avanti nonostante chi dovrebbe prendersi cura di noi ci prende in giro”. A Prali i clienti non chiedono rimborsi: “Così vi aiutiamo” Decine i messaggi di solidarietà comparsi sotto gli annunci degli impianti che hanno dovuto fare marcia indietro sulla vendita degli ski pass e che ora chiedono pazienza a chi dovrà essere rimborsato. E c’è anche chi, per solidarietà, annuncia che non accetterà nessun rimborso.” Io ho lo stagionale e avevo acquistato lo ski pass per mia figlia. Per quanto mi riguarda non vorrò nulla. Questo è il minimo che vi è dovuto per aver preparato tutto per noi”, dice Alberto. “Ho acquistato un biglietto per il 17, vi autorizzo a non rimborsarlo”, è il commento di un altro frequentatore della Prali Ski area.





