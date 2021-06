Strage del Mottarone, la prima telefonata al 118: “Che casino, è caduta la cabina della funivia”

Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/edizione/torino/mottarone-la-telefonata-del-118-ai-carabinieri-e-caduta-la-cabina-della-funivia-che-casino/388920/389640?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/edizione/torino/mottarone-la-telefonata-del-118-ai-carabinieri-e-caduta-la-cabina-della-funivia-che-casino/388920/389640&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

“Stiamo mandando un po’ di mezzi, a Stresa pare sia caduta una cabina”. È una delle prime telefonate tra i soccorritori scattata subito dopo la tragedia del Mottarone. La centrale operativa del 118 informa dell’accaduto i carabinieri, ma le informazioni sono ancora piuttosto sommarie. Un po’ alla volta tutto diventa più chiaro. Una cabina della funivia si è staccata in un luogo non facilmente raggiungibile dai mezzi: “Pare che la cabina sia caduta in mezzo al bosco, non è raggiungibile dai mezzi via terra”. Quando arriveranno sul posto, i soccorritori scopriranno che le persone a bordo non saranno solo sei, come si accenna nella telefonata, ma quindici. Moriranno in 14, si salverà soltanto il piccolo Eitan.





Go to Source

Tweet Share Pinterest