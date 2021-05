Pubblicità

Pubblicità



https://video.repubblica.it/serietv/stranger-things-4-ecco-il-nuovo-teaser-e-ricompare-undici/386612/387337?rss

Copia

<iframe class=”rep-video-embed” src=”https://video.repubblica.it/embed/serietv/stranger-things-4-ecco-il-nuovo-teaser-e-ricompare-undici/386612/387337&width=640&height=360″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ scrolling=”no”></iframe>

Copia

Ecco il nuovo teaser trailer dell’attesissima quarta stagione di ‘Stranger things’ che a causa della pandemia non arriverà prima del 2022 su Netflix. Per placare la curiosità dei fan ecco quindi qualche piccolo tassello che in realtà non spiega moltissimo ma lascia aperte molte strade. Abbiamo lasciato il gruppo di amici nel 2019 o meglio nel luglio del 1985, provati dagli ultimi eventi della terza stagione. Abbiamo lasciato lo sceriffo Jim Hopper al gelo dei campi di lavoro in Russia, il cranio rasato e il corpo provato dal freddo ma anche dal lavoro disumano sotto lo sguardo gelido, pure quello, dei soldati russi, ma almeno è vivo. In questo nuovo video torna Undici ma le immagini sembrano venire dal passato, dalla sua infanzia terribile vissuta in cattività sotto la minaccia del padre scienziato.

video Netflix





Go to Source

Tweet Share Pinterest