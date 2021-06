Stretta di mano tra i leader, via al summit di Ginevra Biden-Putin

GINEVRA – Con uno strappo alle regole anti-Covid, i leader delle due potenze mondiali si sono incontrati scambiandosi una stretta di mano. Il presidente Usa, Joe Biden, è arrivato a Villa La Grange, la spettacolare residenza a Ginevra, dove si svolgerà lo storico summit con il suo omologo Vladimir Putin, pochi minuti dopo il collega russo. Entrambi hanno percorso un centro cittadino blindato con un lungo corteo di mezzi. Ad accoglierli è stato il presidente della Confederazione Elvetica, Guy Parmelin.

Ginevra, Putin-Biden mai soli al vertice: l’agenda non prevede il faccia a faccia dalla nostra inviata Rosalba Castelletti 16 Giugno 2021

Il primo summit tra Biden e Putin, in un momento in cui i rapporti tra i due paesi sono ai minimi storici, dovrebbe durare 4-5 ore, prima delle due conferenze stampa separate. Si parte con un incontro tra i due, accompagnati dai rispettivi ministri degli Esteri. Seguirà una riunione allargata dove i due presidenti avranno cinque consiglieri per parte.