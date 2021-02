Studenti transgender del Ripetta potranno scegliere il proprio nome: “Ora anche nelle altre scuole”

Pubblicità

Cambiare il proprio nome se quello anagrafico non coincide con la propria identità sessuale. E’ quanto previsto dal protocollo “Alias”, un regolamento che il liceo artistico Ripetta di Roma ha approvato per permettere agli studenti e alle studentesse transgender di sentirsi maggiormente a proprio agio durante l’esperienza scolastica. Entusiastici i commenti degli studenti dello stesso liceo Ripetta. “E’ un’iniziativa bellissima e giusta”, afferma una liceale. “Questo regolamento dovrebbe essere assolutamente approvato anche dalle altre scuole – aggiunge un’altra – Spero che quello del Ripetta sia solo il primo piccolo passo”. E qualcosa nell’area romana si sta effettivamente muovendo. “Alcune scuole del centro e del III Municipio, come il Cavour, l’Orazio e l’Archimede ci hanno contattato per sapere come fare ad avviare l’iter per l’approvazione del regolamento. Il nostro sogno è di vederlo diffondersi in tutta Italia”, conclude Elsa Rallo della Rete degli Studenti Medi, realtà che ha seguito e aiutato il percorso affrontato dal liceo Ripetta fin dall’inizio.

di Francesco Giovannetti





