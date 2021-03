Studio Bocconi: Donare vaccini anti Covid ai paesi in via di sviluppo conviene anche ai paesi ricchi

Pubblicità

Donare vaccini ai paesi in via di sviluppo conviene a tutti. Logica e intuitiva, questa affermazione è ora anche dimostrata da uno studio realizzato Alessia Melegaro, direttore del Covid Crisis Lab dell’università Bocconi, e da nove coautori di università europee e americane. Il paper si basa su una serie di simulazioni in cui gli studiosi sono andati a osservare quali sarebbero gli effetti sulla popolazione degli Stati Uniti se alcuni casi di Covid fossero importati da paesi stranieri date diverse condizioni.

Le casistiche prese in esame sono tre: quella in cui gli Usa raggiungono l’immunità di gregge con una popolazione esposta al virus del 35 per cento (quota che secondo gli studiosi fa in modo che non si contribuisca in modo significativo alla diffusione del virus), ma il paese straniero non è vicino a questo risultato; il caso in cui sia gli Stati Uniti che il paese straniero sono lontani dall’immunità di gregge (esposizione al 45 per cento); il caso in cui entrambi hanno raggiunto l’immunità di gregge. Per ciascuna di queste situazioni sono stati valutati tre diversi scenari: quello in cui gli Usa decidono di donare quote di vaccino eccedente (60 milioni di dosi), quello in cui decidono di non donarlo per distribuirlo alla quota di popolazione statunitense non ancora vaccinata e quello in cui non ci sono quote in surplus.

L’idea alla base dello studio (che è ancora in una fase di preprint) è quella di rispondere alla domanda: in quali casi conviene donare fiale? La risposta è che una volta raggiunta l’immunità di gregge, è nell’interesse dei paesi ricchi regalare i vaccini ai paesi che non ne hanno e che sono con una quota di suscettibili (cioè persone che possono ancora infettarsi) ancora al di sopra del livello critico. Quando il paese donatore ha raggiunto l’immunità di gregge e il paese straniero vi è vicino donare le dosi aggiuntive diventa quindi cruciale per ridurre al massimo il numero di infezioni e di morti in entrambi i paesi: secondo lo studio infatti in questo caso usare il vaccino negli Stati Uniti ridurrebbe i decessi di circa due terzi, ma donarlo al paese straniero bloccherebbe completamente la diffusione in territorio americano: questo si verificherebbe perché impedendo nel paese ricevente lo scoppio dei focolai se ne eviterebbe di conseguenza anche la diffusione attraverso la mobilità negli Stati Uniti.

“È importante notare – spiega Melegaro – che man mano che la vaccinazione si diffonde nei paesi ricchi, dove il peso del Covid è attualmente più alto, una strategia cooperativa e altruista permetterà non solo a questi paesi di mantenere aperte le proprie frontiere e di evitare le perdite economiche legate alla chiusura dei confini, ma anche ai paesi a basso e medio reddito di contenere meglio la diffusione locale e globale del virus”.



