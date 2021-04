Sull’Arco di Costantino con i restauratori: la prospettiva è fuori dal comune

Pubblicità

È uno dei tre archi di trionfo sopravvissuti dai tempi dell’antica Roma e sorge a pochi passi dal Colosseo. L’Arco di Costantino (costruito nel 312) è però attualmente imbrigliato dalle impalcature visto che da metà febbraio è iniziato un intervento di restauro programmato per ripulirlo dalla sporcizia e dalle incrostazioni degli ultimi 30 anni. “La spessa patina che lo ricopre è per lo più composta da licheni, cianobatteri e alghe azzurre che se non vengono rimosse, nel corso del tempo, aggrediscono i marmi e li sgretolano”, spiega Carlo Usai, uno dei restauratori all’opera. Per ripulire i materiali lapidei gli attrezzi usati sono semplicissimi: un po’ d’acqua, uno spazzolino o una spugna e “tanto olio di gomito”, scherza la restauratrice Silvia Costantino. Mentre il lavoro prosegue emergono da alcuni angoli nascosti anche i segni dei precedenti interventi, alcuni vecchi di secoli. “L’incisione ‘1733’ è stata probabilmente lasciata da un manovale dell’epoca – prosegue Usai – Ci risulta infatti che in quel periodo venne realizzato un intervento massiccio”. “Per concludere il restauro manca circa un mese e mezzo – spiega la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo – Questo vuol dire che per l’inizio dell’estate l’Arco sarà restituito al nostro pubblico che lo potrà ammirare nel suo antico splendore”.

di Francesco Giovannetti e Francesca Giuliani







